Новый год принесет повышение цен на алкоголь. Но есть один мелкий производитель, который вместо этого надеется снизить цену

До начала войны России в Украине небольшой эстонский производитель напитков MULL°drinks заказывал стеклянную тару из Украины, с завода международного производителя бутылок, расположенного в Гостомеле. Гостомель был разрушен в первые три недели войны, поэтому бутылки из Украины поставлять перестали. В одночасье тары стало не хватать, и цены подскочили в несколько раз. „Бутылки приходилось покупать, где только можно, и за ту цену, которую просили, других вариантов не было“, — вспоминает о трудном начале года член правления небольшого производителя Лаури Сильд.