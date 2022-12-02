Новый год принесет повышение цен на алкоголь. Но есть один мелкий производитель, который вместо этого надеется снизить цену(1)
Хотя кризис влияет на покупательский выбор людей, мелкие и крупные магазины, а также розничные сети признают, что на алкоголе люди не экономят. Временами объем продаж даже увеличивался, что приводило к необходимости нанимать больше работников, пишет Delfi Ärileht.
До начала войны России в Украине небольшой эстонский производитель напитков MULL°drinks заказывал стеклянную тару из Украины, с завода международного производителя бутылок, расположенного в Гостомеле. Гостомель был разрушен в первые три недели войны, поэтому бутылки из Украины поставлять перестали. В одночасье тары стало не хватать, и цены подскочили в несколько раз. „Бутылки приходилось покупать, где только можно, и за ту цену, которую просили, других вариантов не было“, — вспоминает о трудном начале года член правления небольшого производителя Лаури Сильд.