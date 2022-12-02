Новости Эстонии
02.12.2022, 12:45

Ляэнеметс назвал кандидата на пост главы Департамента полиции и погранохраны. Каллас: коалиция поддерживает эту кандидатуру

 
Оба партнера по коалиции поддерживают решение Ляэнеметса.
Оба партнера по коалиции поддерживают решение Ляэнеметса.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Премьер-министр Кая Каллас, не вдаваясь в подробности, подтвердила Delfi, что в результате достигнутого коалицией соглашения Эгерт Беличев определен как кандидат на пост руководителя Департамента полиции и погранохраны.

Поиски руководителя Департамента полиции и погранохраны вышли на финишную прямую. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сообщил, что предложил кандидатуру Эгерта Беличева на пост гендиректора ДПП. Как отметил Ляэнеметс, конкретное предложение Эгерту Беличеву, занимающему сейчас пост заместителя гендиректора ДПП, он сделал в четверг. Ляэнеметс не стал уточнять, рассматривал ли он другие кандидатуры.

„Никому другому я предложения не делал, - сказал Ляэнеметс. - Комментировать ход рассуждений нет смысла, главное не рассуждения, а дела“.

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