Ляэнеметс назвал кандидата на пост главы Департамента полиции и погранохраны. Каллас: коалиция поддерживает эту кандидатуру

Поиски руководителя Департамента полиции и погранохраны вышли на финишную прямую. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сообщил, что предложил кандидатуру Эгерта Беличева на пост гендиректора ДПП. Как отметил Ляэнеметс, конкретное предложение Эгерту Беличеву, занимающему сейчас пост заместителя гендиректора ДПП, он сделал в четверг. Ляэнеметс не стал уточнять, рассматривал ли он другие кандидатуры.