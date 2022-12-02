Полиция задержала киберпреступников, которые украли у жителей Эстонии 24 000 евро
Полицейские криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали в среду в Таллинне трех мужчин, которых подозревают в отправке SMS-сообщений тысячам жителей Эстонии с целью получения доступа к их банковским счетам. Преступникам удалось причинить примерно десятку человек ущерб на общую сумму 24 000 евро.
Согласно подозрению, мужчины отправляли в течение ноября ежедневно около 5000 SMS-сообщений, как правило, от имени банка LHV, в которых утверждалось, что на их банковском счету происходят несанкционированные транзакции. В сообщении содержалась ссылка для входа в банк, при нажатии на которую открывалась хорошо подделанная страница банка, где человек мог ввести свои данные. Таким образом преступникам удавалось получить доступ к банковским счетам людей и украсть их зарплаты и накопления.
По словам руководителя службы по борьбе с киберпреступлениями и экономическими преступлениями Пыхьяской префектуры Ханнеса Кельта, несмотря на то что такие атаки происходят в первую очередь из-за границы, полиция пристально следит и за тем, что происходит здесь. „При расследовании преступления выяснилось, что данные атаки были организованы здесь, в Эстонии. Мы установили, что в совершении атак есть основания подозревать двух 22-летних мужчин и одного 38-летнего мужчину. В среду, 30 ноября, мы задержали в ходе полицейской операции мужчин, которые мошенническим путем присвоили деньги людей. В результате международного сотрудничества мы в то же время взяли под контроль серверы в Европе, которые использовались для публикации фишинговых сайтов“, – заявил Кельт.
Прокуратура ходатайствовала о взятии подозреваемых под стражу. Прокурор Йоонатан Халлик пояснил, что в отношении трех подозреваемых имеется достаточно оснований полагать, что, находясь на свободе, они могут продолжить совершать преступления. „На сегодняшний день собрано достаточно доказательств, чтобы подозревать эту троицу в совершении данной волны мошенничеств, и прокуратура посчитала необходимым ходатайствовать у суда о их взятии под стражу на время проведения процессуальных действий“, – прокомментировал прокурор Халлик.
Суд согласился с ходатайством прокуратуры, и мужчин взяли вчера под стражу.
„Преступность такого типа продолжает подстерегать всех людей, поэтому стоит всегда быть бдительными. Со временем преступники становятся всё хитрее и придумывают новые схемы для присвоения чужих денег. Особенно бдительным надо быть в отношении ссылок, отправленных по SMS или электронной почте. Зачастую в этих ссылках упоминается название банка, но это не означает, что нажатие на эту ссылку является безопасным. Я советую заходить в банк привычным образом, то есть через банковское приложение или домашнюю страницу банка. Благодарю всех людей и наших партнеров по сотрудничеству, которые оперативно сообщают полиции о распространяющихся схемах мошенничества, поскольку эта информация помогает нам при проведении предупредительной работы, а также при поимке преступников“, – добавил Кельт.
Имитированный сайт можно опознать следующим образом:
При открытии ссылки название адреса подозрительное. Например, www.lhvbank-l.com и т. п.
В присланной ссылке не работают другие строки меню, например, нельзя пройти на главную страницу.
Присутствуют орфографические ошибки или страница частично на нескольких языках.
Если вы получили такое сообщение, то ссылки открывать нельзя и сообщение следует сразу же удалить.