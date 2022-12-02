Полиция задержала киберпреступников, которые украли у жителей Эстонии 24 000 евро

Согласно подозрению, мужчины отправляли в течение ноября ежедневно около 5000 SMS-сообщений, как правило, от имени банка LHV, в которых утверждалось, что на их банковском счету происходят несанкционированные транзакции. В сообщении содержалась ссылка для входа в банк, при нажатии на которую открывалась хорошо подделанная страница банка, где человек мог ввести свои данные. Таким образом преступникам удавалось получить доступ к банковским счетам людей и украсть их зарплаты и накопления.

По словам руководителя службы по борьбе с киберпреступлениями и экономическими преступлениями Пыхьяской префектуры Ханнеса Кельта, несмотря на то что такие атаки происходят в первую очередь из-за границы, полиция пристально следит и за тем, что происходит здесь. „При расследовании преступления выяснилось, что данные атаки были организованы здесь, в Эстонии. Мы установили, что в совершении атак есть основания подозревать двух 22-летних мужчин и одного 38-летнего мужчину. В среду, 30 ноября, мы задержали в ходе полицейской операции мужчин, которые мошенническим путем присвоили деньги людей. В результате международного сотрудничества мы в то же время взяли под контроль серверы в Европе, которые использовались для публикации фишинговых сайтов“, – заявил Кельт.

Прокуратура ходатайствовала о взятии подозреваемых под стражу. Прокурор Йоонатан Халлик пояснил, что в отношении трех подозреваемых имеется достаточно оснований полагать, что, находясь на свободе, они могут продолжить совершать преступления. „На сегодняшний день собрано достаточно доказательств, чтобы подозревать эту троицу в совершении данной волны мошенничеств, и прокуратура посчитала необходимым ходатайствовать у суда о их взятии под стражу на время проведения процессуальных действий“, – прокомментировал прокурор Халлик.

Суд согласился с ходатайством прокуратуры, и мужчин взяли вчера под стражу.