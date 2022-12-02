ЧП и криминал
02.12.2022, 10:45

Полиция задержала киберпреступников, которые украли у жителей Эстонии 24 000 евро

 
Kollaaž petusõnumitest.
Kollaaž petusõnumitest.
ФОТО: Karoliina Alaska Hussar | Delfi Meedia

Полицейские криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали в среду в Таллинне трех мужчин, которых подозревают в отправке SMS-сообщений тысячам жителей Эстонии с целью получения доступа к их банковским счетам. Преступникам удалось причинить примерно десятку человек ущерб на общую сумму 24 000 евро.

Согласно подозрению, мужчины отправляли в течение ноября ежедневно около 5000 SMS-сообщений, как правило, от имени банка LHV, в которых утверждалось, что на их банковском счету происходят несанкционированные транзакции. В сообщении содержалась ссылка для входа в банк, при нажатии на которую открывалась хорошо подделанная страница банка, где человек мог ввести свои данные. Таким образом преступникам удавалось получить доступ к банковским счетам людей и украсть их зарплаты и накопления.

По словам руководителя службы по борьбе с киберпреступлениями и экономическими преступлениями Пыхьяской префектуры Ханнеса Кельта, несмотря на то что такие атаки происходят в первую очередь из-за границы, полиция пристально следит и за тем, что происходит здесь. „При расследовании преступления выяснилось, что данные атаки были организованы здесь, в Эстонии. Мы установили, что в совершении атак есть основания подозревать двух 22-летних мужчин и одного 38-летнего мужчину. В среду, 30 ноября, мы задержали в ходе полицейской операции мужчин, которые мошенническим путем присвоили деньги людей. В результате международного сотрудничества мы в то же время взяли под контроль серверы в Европе, которые использовались для публикации фишинговых сайтов“, – заявил Кельт.

Прокуратура ходатайствовала о взятии подозреваемых под стражу. Прокурор Йоонатан Халлик пояснил, что в отношении трех подозреваемых имеется достаточно оснований полагать, что, находясь на свободе, они могут продолжить совершать преступления. „На сегодняшний день собрано достаточно доказательств, чтобы подозревать эту троицу в совершении данной волны мошенничеств, и прокуратура посчитала необходимым ходатайствовать у суда о их взятии под стражу на время проведения процессуальных действий“, – прокомментировал прокурор Халлик.

Суд согласился с ходатайством прокуратуры, и мужчин взяли вчера под стражу.

„Преступность такого типа продолжает подстерегать всех людей, поэтому стоит всегда быть бдительными. Со временем преступники становятся всё хитрее и придумывают новые схемы для присвоения чужих денег. Особенно бдительным надо быть в отношении ссылок, отправленных по SMS или электронной почте. Зачастую в этих ссылках упоминается название банка, но это не означает, что нажатие на эту ссылку является безопасным. Я советую заходить в банк привычным образом, то есть через банковское приложение или домашнюю страницу банка. Благодарю всех людей и наших партнеров по сотрудничеству, которые оперативно сообщают полиции о распространяющихся схемах мошенничества, поскольку эта информация помогает нам при проведении предупредительной работы, а также при поимке преступников“, – добавил Кельт.

Имитированный сайт можно опознать следующим образом:

  • При открытии ссылки название адреса подозрительное. Например, www.lhvbank-l.com и т. п.

  • В присланной ссылке не работают другие строки меню, например, нельзя пройти на главную страницу.

  • Присутствуют орфографические ошибки или страница частично на нескольких языках.

Если вы получили такое сообщение, то ссылки открывать нельзя и сообщение следует сразу же удалить.

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