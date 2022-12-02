Business as usual: Ликсутова продолжает работать с „русской мафией“

Компания Татьяны Ликсутовой – некогда самой богатой женщины Эстонии, а до этого жены Максима Ликсутова, вице-мэра Москвы – продолжает владеть долями во множестве российских фирм. Некоторые из них она делит с Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым, которых считают приближенными к Владимиру Путину, подозревают в отмывании денег через Европу (в т.ч. Эстонию) и даже называют членами преступных группировок.

В 2013 году Forbes оценил состояние Максима Ликсутова в 650 миллионов долларов. Видимо, тогда он был самым богатым уроженцем Эстонии. Его состояние резко уменьшилось после развода с Татьяной.

В одном из расследований российский оппозиционер Алексей Навальный писал, что развод Ликсутовых, по всей видимости, был всего лишь схемой для того чтобы Ликсутов избавился от иностранных активов — ведь согласно закону, вице-мэр Москвы не должен иметь бизнес за границей. Стоит отметить, что после вступления в силу этого „антикоррупционного“ закона браки расторгли целых 30 депутатов Госдумы РФ.

Поэтому Навальный предположил, что развод Ликсутовых был фиктивным. Правда, сам Ликсутов подал на Навального в суд за эти заявления и в итоге выиграл.

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