Правительство разыграло сценарий отключения Эстонии от российской электросети

По словам премьер-министра Каи Каллас, страна постоянно готовится к различным сценариям угроз, в настоящее время на повестке дня вопросы электроснабжения. „Эстония может производить большую часть необходимой ей электроэнергии, и у нас хорошие связи как с Финляндией, так и с Латвией. В то же время мы должны быть готовы к черным сценариям, которые раньше казались немыслимыми, будь то природные катаклизмы, аварии или диверсии“, — сказала она.

В ходе учений правительство разработало сценарий, в котором Россия отключит Эстонию, Латвию и Литву от своих электросетей, а страны Балтии начнут присоединяться к синхронной зоне континентальной Европы. В результате в скандинавских странах будет чувствоваться широкий дефицит электроэнергии, а слабый ветер, технические сбои и ограниченный импорт создадут ситуацию, когда электричества не хватит для покрытия потребностей всей страны.

„В ситуации, когда электроэнергии не хватает на все домохозяйства и фирмы, первостепенное значение имеет экономия. На примере Украины мы увидели, что, сотрудничая с партнерами, страна может с этим справиться“, — сказала Каллас. „Важна готовность каждого человека и предприятия, будь то необходимый запас еды и питья, генератор электроэнергии, антикризисные планы или радио на батарейках“, — добавила она.

В ходе учений министры представили обзор готовности, деятельности и областей экономии в сфере своей ответственности и обсудили сотрудничество как внутри страны, так и за рубежом. Кроме того, министры получили обзор о ситуации с оповещением населения, руководящих принципов поведения и правовой базы во время кризиса.