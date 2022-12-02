Блог Минфина: выходя на пенсию по второй ступени, вы можете планировать выплаты сами

При планировании выхода на пенсию вторая ступень предлагает очень гибкие варианты: накопленные деньги можно получать в виде пожизненной или срочной пенсии, просто по частям или одной суммой.

Нужно также иметь в виду, что когда человек достигает пенсионного возраста или прекращает работать, то ему не обязательно сразу же выходить на пенсию по второй ступени. Пока есть желание и возможность, выход на пенсию можно отложить, продолжая накапливать деньги и увеличивая таким образом свою пенсию.

При одной и той же накопленной сумме выход на пенсию по второй ступени к примеру, в 65 лет будет означать ежемесячную пенсию на 23,5 процента больше, чем при выходе на пенсию в 60 лет.

Что нужно иметь в виду, планируя свою пенсию второй ступени, и каковы плюсы и минусы различных вариантов, пишет в денежном блоге Минфина советник Керту Федотов.