Новости Эстонии
01.12.2022, 21:02

Раймонд Кальюлайд поделился слухом: якобы EKRE обещала Вооглайду кресло спикера парламента. Вооглайд назвал это вымыслом

 (2)
Слева - Варро Вооглайд, справа - Раймонд Кальюлайд
Слева - Варро Вооглайд, справа - Раймонд Кальюлайд
ФОТО: Delfi | Delfi Meedia

Депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия) озвучил сегодня слух, поставивший под вопрос соображения, по которым Варро Вооглайд решил пойти в большую политику. В Эстонской консервативной народной партии (EKRE) утверждают, что слух не отвечает действительности.

„Я услышал слух, что EKRE пообещала в случае прихода к власти сделать Вооглайда председателем Рийгикогу, и только при таком аргументе тот баллотируется“, - написал Раймонд Кальюлайд в Twitter.

Откуда идут такие слухи? Как отметил Кальюлайд в разговоре с Delfi - из коридоров Рийгикогу. „Видишь людей, обмениваешься информацией“, - сказал Кальюлайд.

И всё-таки, от человека какого калибра исходит такая инфомация? Кальюлайд лишь отметил, что речь идет о политике. Представляет ли он оппозицию или коалицию, депутат не уточнил.

„Речь идет о человеке, который довольно хорошо до сих пор знал внутреннюю кухню EKRE. Ранее похожая информация оказалась отвечающей истине, - подчеркнул Кальюлайд. - К примеру, про известные изменения, которые были у EKRE в правительственной коалиции“.

Есть ли в этом слухе крупица правды?

Пыллуаас: это смехотворное желание вызвать скандал

Сам Варро Вооглайд категорично опроверг слух. По его словам, утверждение, что его привлекли в ряды EKRE обещанием ввести в руководство Рийгикогу, не имеет никакого основания.

„Это полная и абсолютная ложь, вымысел. Я никогда ни с кем ни о чем таком не говорил“, - коротко заявил Вооглайд порталу Delfi.

Вице-председатель EKRE (и бывший спикер эстонского парламента) Хенн Пыллуаас не оставил от утверждения Кальюлайда камня на камне.

„Это собственная фантазия Кальюлайда, - сказал он. - Очевидно, это сделано в противовес тому, что мы предложили другим фракциям отозвать его с поста председателя комиссии по гособороне. Теперь он пытается отомстить“,

По мнению Пыллуааса, распускание такого слуха может быть попыткой отвлечь от себя внимание.

„Варро Вооглайд и Маркус Ярви баллотируются исключительно из своих мировоззренческих соображений. Желание Кальюлайда вызвать скандал является смехотворным“, - отметил Пыллуаас.

Беспартийные, но по списку EKRE

В первой половине ноября стало известно, что руководители фонда „В защиту семьи и традиции“ (SAPTK) Маркус Ярви и Варро Вооглайд будт баллотироваться в парламент Эстонии как беспартийные кандидаты по списку EKRE.

„С одной стороны, нам, как основателям и руководителям SAPTK, важно сохранить партийную независимость и свободу совести. С другой стороны, мы хотим внести свой максимальный вклад в успех EKRE, а если брать шире, то хотим, чтобы произошел серьезный консервативный поворот в эстонском политическом ландшафте“, - заявили Маркус Ярви (который также является главным редактором издания Objektiiv) и Варро Вооглайд.

По словам Ярви, Эстония достигла того момента, когда необходимо мобилизовать все силы против господствующего псевдолиберального неокоммунизма ради защиты подлинных гражданских свобод.

Мартин Хельме, по приглашению которого Ярви и Вооглайд будут баллотироваться, сказал, что он рад усилению избирательного списка партии, писал в начале ноября портал rus.err.

На прошлой неделе председатель парламентской фракции EKRE Хенн Пыллуаас направил другим парламентским партиям письмо, в котором предлагает отозвать с должности председателя Комиссии по государственной обороне Рийгикогу Раймонда Кальюлайда.

Пыллуаас указал в письме, что бизнесмены Иван Турыгин и Сергей Потапенко, которым были предъявлены обвинения в мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег на сумму более полумиллиарда евро, были сторонниками Раймонда Кальюлайда на выборах в Европейский парламент 2019 года, пожертвовав его предвыборной кампании 25 000 евро

„Немыслимо, чтобы комиссию Рийгикогу по государственной обороне возглавлял человек, которого поддерживают преступники с международным влиянием. Комиссия государственной обороны занимается вопросами обороны Эстонской Республики, НАТО и других наших союзников, хранит и обрабатывает секретную информацию и принимает важные решения в области государственной обороны. К членам комиссии, особенно к его председателю, предъявляются повышенные требования. Как прямые, так и косвенные связи с международными преступниками представляют явную угрозу безопасности и наносят ущерб имиджу Эстонии в глазах наших союзников“, - сказал Пыллуаас.

„Объяснения, которые дал общественности член Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд, недостаточны и показывают его неспособность адекватно оценить ситуацию и свою ответственность, а также возможные мотивы его спонсоров. Это особенно актуально сейчас, когда Россия ведет войну за разрушение независимости и территориальной целостности Украины и занимается деятельностью по влиянию на другие страны, в том числе на Эстонию“.

По словам Пыллуааса, фракция EKRE не считает возможным, чтобы Раймонд Кальюлайд оставался председателем комиссии.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии