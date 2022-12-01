Раймонд Кальюлайд поделился слухом: якобы EKRE обещала Вооглайду кресло спикера парламента. Вооглайд назвал это вымыслом

„Я услышал слух, что EKRE пообещала в случае прихода к власти сделать Вооглайда председателем Рийгикогу, и только при таком аргументе тот баллотируется“, - написал Раймонд Кальюлайд в Twitter.

Откуда идут такие слухи? Как отметил Кальюлайд в разговоре с Delfi - из коридоров Рийгикогу. „Видишь людей, обмениваешься информацией“, - сказал Кальюлайд.

И всё-таки, от человека какого калибра исходит такая инфомация? Кальюлайд лишь отметил, что речь идет о политике. Представляет ли он оппозицию или коалицию, депутат не уточнил.

„Речь идет о человеке, который довольно хорошо до сих пор знал внутреннюю кухню EKRE. Ранее похожая информация оказалась отвечающей истине, - подчеркнул Кальюлайд. - К примеру, про известные изменения, которые были у EKRE в правительственной коалиции“.

Есть ли в этом слухе крупица правды?

Пыллуаас: это смехотворное желание вызвать скандал

Сам Варро Вооглайд категорично опроверг слух. По его словам, утверждение, что его привлекли в ряды EKRE обещанием ввести в руководство Рийгикогу, не имеет никакого основания.

„Это полная и абсолютная ложь, вымысел. Я никогда ни с кем ни о чем таком не говорил“, - коротко заявил Вооглайд порталу Delfi.

Вице-председатель EKRE (и бывший спикер эстонского парламента) Хенн Пыллуаас не оставил от утверждения Кальюлайда камня на камне.

„Это собственная фантазия Кальюлайда, - сказал он. - Очевидно, это сделано в противовес тому, что мы предложили другим фракциям отозвать его с поста председателя комиссии по гособороне. Теперь он пытается отомстить“,

По мнению Пыллуааса, распускание такого слуха может быть попыткой отвлечь от себя внимание.

„Варро Вооглайд и Маркус Ярви баллотируются исключительно из своих мировоззренческих соображений. Желание Кальюлайда вызвать скандал является смехотворным“, - отметил Пыллуаас.

Беспартийные, но по списку EKRE