Раймонд Кальюлайд поделился слухом: якобы EKRE обещала Вооглайду кресло спикера парламента. Вооглайд назвал это вымыслом(2)
Депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия) озвучил сегодня слух, поставивший под вопрос соображения, по которым Варро Вооглайд решил пойти в большую политику. В Эстонской консервативной народной партии (EKRE) утверждают, что слух не отвечает действительности.
„Я услышал слух, что EKRE пообещала в случае прихода к власти сделать Вооглайда председателем Рийгикогу, и только при таком аргументе тот баллотируется“, - написал Раймонд Кальюлайд в Twitter.
Откуда идут такие слухи? Как отметил Кальюлайд в разговоре с Delfi - из коридоров Рийгикогу. „Видишь людей, обмениваешься информацией“, - сказал Кальюлайд.
И всё-таки, от человека какого калибра исходит такая инфомация? Кальюлайд лишь отметил, что речь идет о политике. Представляет ли он оппозицию или коалицию, депутат не уточнил.
„Речь идет о человеке, который довольно хорошо до сих пор знал внутреннюю кухню EKRE. Ранее похожая информация оказалась отвечающей истине, - подчеркнул Кальюлайд. - К примеру, про известные изменения, которые были у EKRE в правительственной коалиции“.
Есть ли в этом слухе крупица правды?
Пыллуаас: это смехотворное желание вызвать скандал
Сам Варро Вооглайд категорично опроверг слух. По его словам, утверждение, что его привлекли в ряды EKRE обещанием ввести в руководство Рийгикогу, не имеет никакого основания.
„Это полная и абсолютная ложь, вымысел. Я никогда ни с кем ни о чем таком не говорил“, - коротко заявил Вооглайд порталу Delfi.
Вице-председатель EKRE (и бывший спикер эстонского парламента) Хенн Пыллуаас не оставил от утверждения Кальюлайда камня на камне.
„Это собственная фантазия Кальюлайда, - сказал он. - Очевидно, это сделано в противовес тому, что мы предложили другим фракциям отозвать его с поста председателя комиссии по гособороне. Теперь он пытается отомстить“,
По мнению Пыллуааса, распускание такого слуха может быть попыткой отвлечь от себя внимание.
„Варро Вооглайд и Маркус Ярви баллотируются исключительно из своих мировоззренческих соображений. Желание Кальюлайда вызвать скандал является смехотворным“, - отметил Пыллуаас.
Беспартийные, но по списку EKRE
В первой половине ноября стало известно, что руководители фонда „В защиту семьи и традиции“ (SAPTK) Маркус Ярви и Варро Вооглайд будт баллотироваться в парламент Эстонии как беспартийные кандидаты по списку EKRE.
„С одной стороны, нам, как основателям и руководителям SAPTK, важно сохранить партийную независимость и свободу совести. С другой стороны, мы хотим внести свой максимальный вклад в успех EKRE, а если брать шире, то хотим, чтобы произошел серьезный консервативный поворот в эстонском политическом ландшафте“, - заявили Маркус Ярви (который также является главным редактором издания Objektiiv) и Варро Вооглайд.
По словам Ярви, Эстония достигла того момента, когда необходимо мобилизовать все силы против господствующего псевдолиберального неокоммунизма ради защиты подлинных гражданских свобод.
Мартин Хельме, по приглашению которого Ярви и Вооглайд будут баллотироваться, сказал, что он рад усилению избирательного списка партии, писал в начале ноября портал rus.err.