Этой ночью Отепя частично остался на несколько часов без электричества

Компания Elering обнаружила на этой неделе на своей подстанции в Тырва, что один важный выключатель находится в аварийном состоянии. Для его ремонта нужно было в ночь на пятницу на несколько часов отключить питающую Отепя подстанцию. Город частично остался без света.