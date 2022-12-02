Новости Эстонии
02.12.2022, 07:01

Этой ночью Отепя частично остался на несколько часов без электричества

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: YEVHEN PROZHYRKO | Shutterstock

Компания Elering обнаружила на этой неделе на своей подстанции в Тырва, что один важный выключатель находится в аварийном состоянии. Для его ремонта нужно было в ночь на пятницу на несколько часов отключить питающую Отепя подстанцию. Город частично остался без света.

Elering отключил питающую часть Отепя подстанцию в ночь на пятницу в 00.00. Ремонтные работы производились ночью, чтобы доставлять как можно меньше неудобства потребителям.

От упомянутого выключателя на подстанции компании Elering в Тырва зависит также электроснабжение потребителей не только в Тырва, но также в Элва и Рынгу.

Компания Elektrilevi на время ремонтных работ помогла обеспечить электроснабжение Элва, Тырва и Рынгу через свою подстанцию.

Elering приносит извинения потребителям электроэнергии в Отепя за причиненные неудобства.

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