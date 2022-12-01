Благодаря полученной от людей информации полиция задержала подозреваемого в поджоге жилого дома(1)
Полиция в начале недели попросила помощи в установлении личности человека, которого подозревают в поджоге жилого дома в Таллинне и, тем самым, в создании опасности для жизни людей.
В четверг полиция сообщила, что личность мужчины, благодаря поступившей от людей информации, установлена. По словам начальника службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Вареса, мужчина задержан в рамках уголовного дела по статье, предусматривающей ответственность за поджог, которым ставится в опасность жизнь и здоровье людей.
„23 октября Центр тревоги получил сообщение, что в Старом Таллинне на улице Лай открытым огнем горит жилой дом. Из дома были эвакуированы шесть жителей, никто из которых не пострадал“, - обрисовал ситуацию Варес.
„Инспекторы Спасательного департамента выяснили, что пожар в многоквартирном доме не мог быть несчастным случаем. На месте инцидента были улики, которые указывали на то, возгорание произошло на чердаке и причиной пожара были действия человека“.
В последующие недели следователи и криминалисты занимались сбором дополнительных улик, шла работа по установлению возможного поджигателя. По показаниям свидетелей и записям камер наблюдения установили внешность человека, которого стали подозревать в совершении преступления.
„Для установления личности мужчины мы обратились с просьбой к общественности, и сегодня, благодаря поступившей от граждан информации, нам удалось вычислить и задержать мужчину“, - сообщил Варес.
„Большое спасибо всем, кто поделился с нами своей информацией о личности мужчины“, - добавил представитель полиции.