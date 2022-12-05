ИССЛЕДОВАНИЕ | Улучшив организацию системы социального попечения, можно вывести на рынок труда почти 20 000 человек

Исследование нагрузки, связанной с уходом за людьми с ограничениями здоровья, показало, что от 159 500 до 180 300 жителей Эстонии обременены этой нагрузкой. Из них почти половина помогают человеку в вопросах гигиены, регулярных действиях, связанных со здоровьем и в бытовых вопросах. „По словам, почти пятой части респондентов требуется помощь, поскольку они круглосуточно находятся в режиме присмотра за близким, очень трудно найти возможности для перерыва, а риск эмоционального выгорания особенно высок. В такой ситуации нагрузку на опекунов может облегчить, например, детский сад или служба дневного ухода, круглосуточная служба ухода на дому или временный стационарный уход“, - пояснила Вайну.

По словам руководителя отдела исследований Turu-Uuringute AS Вайке Вайну, старение населения Эстонии и ухудшение показателей здоровья означает, что в будущем увеличится доля людей, нуждающихся в длительном уходе. „Помимо прочего, число людей, нуждающихся в уходе, выросло и в более молодых возрастных группах. Чтобы экономическое положение семей, самореализация человека, близкие отношения, физическое и душевное здоровье не страдали из-за нагрузки, связанной с уходом за кем-то из родственников, необходимо реформировать систему долгосрочного ухода“, – пояснила Вайну.

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, увеличение потребности в услугах попечения сформировало ситуацию, когда слишком многим людям приходится отказываться от работы и посвящать себя уходу за близким. „Забота о близком человеке должна быть прежде всего выбором. Однако почти две трети тех, кто сегодня взял на себя эту роль, хотели бы вместо этого выйти на работу. Они должны получить эту возможность благодаря развитию системы услуг попечения и ухода за нуждающимися в помощи“.

Наиболее распространенная помощь, которую оказывают 86% опекунов, заключается в покупке и доставке продуктов или лекарств. Многие опрошенные также помогают своему подопечному с вопросами транспорта и с домашними делами, например, готовят еду, убирают жилье, стригут газон и выполняют другие работы по дому.

Людей очень интересует возможность работать, необходимо предоставить социальные гарантии

Согласно опросу, почти три четверти людей трудоспособного возраста, ухаживающих за близким, работают. Более половины из них работают полный рабочий день. Неработающие опекуны трудоспособного возраста тоже выказывают высокий интерес к работе: 62%, или примерно 18 600 - 24 600 человек ответили, что готовы работать, если для их подопечного нашелся бы другой помощник или были бы доступны официальные услуги.

Исследование выявило основные проблемы, к которым относятся доступность услуг по уходу и неадекватность социальных гарантий для лиц, осуществляющих уход. Обеспокоенность вызывает как плата за место в доме попечения, 80% которой в 2021 году человек должен был покрыть сам, так и недостаточный объем и выбор услуг, поддерживающих проживание на дому. „Одним из первых шагов, который мы должны предпринять, чтобы улучшить ситуацию, является реформа системы социального попечения, запланированная на следующий год. Эта реформа позволит нам направить десятки миллионов евро на долгосрочный уход, тем самым мы облегчим жизнь людей, на которых лежит бремя ухода за близкими“, – добавила министр Рийсало.

В том, как оказывается поддержка людям, ухаживающим за близкими, центральную роль играют местные самоуправления. При этом размер пособия опекунов сильно различается в зависимости от самоуправления: в апреле 2020 года самое большое пособие составляло 260 евро, а самое маленькое – 16 евро в месяц. В целях снижения социального и регионального неравенства авторы исследования рекомендуют ввести во всех самоуправлениях единые принципы назначения и выплаты пособия.

Для справки

Эстония – страна со стареющим населением. Хотя в последние годы убыль населения прекратилась, доля лиц в возрасте 65 лет и старше имеет устойчивую тенденцию роста: если в 2007 году они составляли 17,3% всего населения, то в начале 2021 года этот показатель увеличился до 20,3%, а в 2035 году прогнозируется, что доля людей пенсионного возраста увеличится до 25,1%

Весной 2022 года по заказу Министерства социальных дел компания Turu-uuringute AS провела исследование, в рамках которого было опрошено 5 607 жителей Эстонии в возрасте от 16 лет. Цель исследования состояла в том, чтобы получить полный обзор ситуации, в которой находятся люди, опекающие близких, и выяснить их потребности в помощи. Исследование является вкладом в дальнейшее планирование политических мер по созданию устойчивой системы долгосрочного ухода и плана снижения нагрузки по уходу за близкими. Исследование было софинансировано Европейским социальным фондом.