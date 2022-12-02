Таллинн продолжит развитие и модернизацию сети общественного транспорта. А что насчет бесплатного проезда?

По словам курирующего сферу транспорта вице-мэра Танеля Кийка, в бюджете расходы на деятельность городского транспорта составят 129,7 млн евро, а на инвестиции в этой сфере запланировано 6,4 млн евро. „Таллинн обеспечивает своим жителям право бесплатного пользования общественным транспортом уже почти десять лет. Чтобы предложить конкурентоспособную альтернативу личному автомобилю мы продолжим развитие маршрутной сети и обновление подвижного состава, в последние годы в это был сделан значительный вклад, - сказал Кийк. – Возможность пользоваться бесплатным и удобным общественным транспортом - необходимая мера поддержки для людей в условиях кризиса“.

Как отметил Кийк, город намерен в ближайшие годы приобрести новые трамваи и работающие от электричества автобусы, этот процесс будет начат в следующем году. „Экологичный общественный транспорт – один из очевидных приоритетов Таллинна. Знаковым здесь является приобретение электробусов и строительство пунктов зарядки. Общая стоимость этого проекта составит около 10 млн евро, в бюджете следующего года на эти цели предусмотрено выделение миллиона евро“, - сказал вице-мэр.