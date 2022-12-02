Таллинн продолжит развитие и модернизацию сети общественного транспорта. А что насчет бесплатного проезда?
Согласно проекту бюджета Таллинна на 2023 год, приоритетами в сфере транспорта являются развитие и модернизация маршрутной сети, а также увеличение экологичности общественного транспорта столицы. Таллиннцы по-прежнему смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом.
По словам курирующего сферу транспорта вице-мэра Танеля Кийка, в бюджете расходы на деятельность городского транспорта составят 129,7 млн евро, а на инвестиции в этой сфере запланировано 6,4 млн евро. „Таллинн обеспечивает своим жителям право бесплатного пользования общественным транспортом уже почти десять лет. Чтобы предложить конкурентоспособную альтернативу личному автомобилю мы продолжим развитие маршрутной сети и обновление подвижного состава, в последние годы в это был сделан значительный вклад, - сказал Кийк. – Возможность пользоваться бесплатным и удобным общественным транспортом - необходимая мера поддержки для людей в условиях кризиса“.
Как отметил Кийк, город намерен в ближайшие годы приобрести новые трамваи и работающие от электричества автобусы, этот процесс будет начат в следующем году. „Экологичный общественный транспорт – один из очевидных приоритетов Таллинна. Знаковым здесь является приобретение электробусов и строительство пунктов зарядки. Общая стоимость этого проекта составит около 10 млн евро, в бюджете следующего года на эти цели предусмотрено выделение миллиона евро“, - сказал вице-мэр.
В следующем году город начнет процедуру приобретения обслуживающего трамвая, необходимого для шлифовки и чистки рельсов, также предусмотрены средства для установки кондиционеров в прошедшие реновацию трамваи, для установки системы голосового оповещения в средствах общественного транспорта, для замены рельсов на Тартуском шоссе, перекрестке улиц Лийвалайа и Пронкси, для продления трамвайной ветки на конечной станции „Тонди“, для строительства дополнительной стоянки трамваев в депо на улице Вана-Лыуна, а также для строительства мойки и ремонтной мастерской для общественного транспорта по адресу Петербургское шоссе, 73. Кроме того, запланированы средства для запуска центра управления общественным транспортом (включая программное обеспечение), то есть для создания умной системы управления общественным транспортом. Продолжится установка павильонов ожидания и табло с расписанием в режиме реального времени на остановках общественного транспорта, а также замена аварийных несущих мачт.
В 2023 году продолжится реализация нескольких проектов с внешним финансированием для развития городского транспорта. Целью проекта CitySCAPE является исследование и тестирование кибер-безопасности городского мультимодального транспорта. В рамках проекта „Платформа для обмена информацией с целью администрирования системы общественного транспорта и перевозок по требованию“ тестируется система перевозок по требованию от двери клиента до транспортных узлов столицы, таких как транспортный узел Юлемисте, Таллиннский порт, и оттуда в Хельсинки. В рамках проекта „Применение услуги мобильности (MAAS) для соединения общественного и частного транспорта в городах Эстонии“ будет приобретена платформа услуг мобильности, которая позволяет собрать различные транспортные услуги, действующие в Таллинне, в единый пакет, включающий услугу планирования маршрута и оплаты. Концепция проекта „Умные инициативы в сфере общественного транспорта климатически нейтральных городов Европы – SPINE“ - ускорить достижение климатической нейтральности, укрепив системы общественного транспорта при помощи интеграции новых услуг, схем, активных видов транспорта и микромобильности.
В следующем году город намерен приступить к реализации пилотного проекта ночных автобусов, который продлится с 15 мая по 17 сентября. Планируется открыть четыре ночных линии: в направлении Вяйке-Ыйсмяэ, Мустамяэ, Прийсле и Пельгуранна, начало всех маршрутов у Балтийского вокзала. Отправления планируется осуществлять по выходным с 00:30 до 04:30.
Бюджет города Таллинна на 2023 год должен быть утвержден городским собранием. Объем представленного на рассмотрение горсобрания проекта городского бюджета составляет 1,14 млрд евро, что на 66,5 млн евро, то есть на 6,2% больше уточненного бюджета на 2022 год.