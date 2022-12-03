03.12.2022, 10:43
Производители: высокие цены на продукты не приносят доход фермерам(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
То, что за год цены на все продукты выросли, подтверждают не только похудевшие кошельки эстоноземельцев, но и исследование эстонского института коньюнктуры. Сколько же денег оседает в карманах производителей продуктов питания?- задается вопросом Delfi Maaleht.
Больше всего в этом году выросла цена на пшеничную муку, более чем на 70 процентов. Среди молочных продуктов постоянный рост по части цен наблюдается у молока и сливок, стоимость которых увеличилась почти на 50%. Рост цен на яйца колеблется в районе 30 процентов. Среди мясных продуктов в постоянном тренде повышения находится говядина, которая подорожала на треть.