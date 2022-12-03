Производители: высокие цены на продукты не приносят доход фермерам

Больше всего в этом году выросла цена на пшеничную муку, более чем на 70 процентов. Среди молочных продуктов постоянный рост по части цен наблюдается у молока и сливок, стоимость которых увеличилась почти на 50%. Рост цен на яйца колеблется в районе 30 процентов. Среди мясных продуктов в постоянном тренде повышения находится говядина, которая подорожала на треть.