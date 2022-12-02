Нет денег на подарки под елку? Защита прав потребителей предостерегает от кредитов и рассрочек

Также запрещено специально подчеркивать низкие комиссии. Реклама, в которой „Стоимость договора 0 евро“ или „Административная плата 0 евро“ отделена от остального текста, может ввести потребителя в заблуждение.

Реклама кредитов или рассрочки, которая побуждает вас брать кредит, является безответственной. Например, реклама, создающая впечатление отсутствия риска при взятии на себя финансового обязательства – „Ваш помощник перед Рождеством“, „Плати за подарки только весной“, „Рождественский подарочный кредит покрывает большие расходы“ и т. д. В рекламе запрещена привязка к знаменательным датам. Например, реклама не может побуждать потребителей брать кредит, чтобы воспользоваться скидками в Черную пятницу или использовать заем для покупки рождественских подарков.

Различные исследования за последние годы показывают, что легкомысленное получение кредита до зарплаты часто имеет негативные последствия, и более половины людей сожалеют о взятии быстрого кредита. Исследования и беседы с потребителями показывают, что быстрые кредиты и рассрочки часто берутся именно под воздействием рекламы. Для снижения этого риска законом установлены ограничения на рекламу займов и других потребительских кредитов, которые направлены на предотвращение поощрения потребителей к потреблению кредитных продуктов.

В праздничный период доля рекламы, предлагающей потребительский кредит в (социальных) СМИ, а также в местных торговых центрах, очень высока. Реклама кредита и рассрочки платежей не запрещена, но реклама не должна создавать впечатление, что получение потребительского кредита – это безрисковый и простой способ решения финансовых проблем. Кроме того, реклама займов не должна склонять потребителей к необдуманным заимствованиям.

При оформлении потребитель ского кредита необходимо тщательно взвесить, действительно ли он необходим и возможно ли последующее выполнение платежного обязательства. О чем следует помнить, реагируя на рекламные объявления с предложениями кредита, рассказывает Кристина Таммару, глава отдела консультирования потребителей и предпринимателей TTJA.

TTJA проверяет соответствие рекламы законодательству, но для того, чтобы потребители не стали жертвой вводящей в заблуждение или безответственной рекламы, сами потребители также должны иметь критический склад ума и умение читать рекламу.

Решение о кредите не должно приниматься под давлением времени

К сожалению, предприятия, занимающиеся выдачей кредитов, также используют такие рекламные объявления, которые подчеркивают скорость процесса получения кредита или займа, оказывая влияние на потребителя, чтобы он принял необдуманное решение о кредите. Такая реклама запрещена. К рекламе, транслируемой в торговых центрах, необходимо относиться очень критично, поскольку в условиях ограниченного времени при покупке на месте весьма сложно погрузиться и вникнуть в процесс, что увеличивает риск того, что покупатель примет неразумное и непосильное для себя решение, например, при взятии кредита.

Принятие обдуманного решения

Если взятие кредита или рассрочка необходимо, и потребитель принимает обдуманное решение, то прежде чем выбрать конкретное предложение, обязательно необходимо сравнить различные кредитные предложения, в том числе процентную ставку, ставку затратности кредита и комиссию за заключение договора, на основании информационного листа Европейского стандарта потребительских кредитов (доступен на веб-сайте TTJA). Следует уделить время ознакомлению с условиями договора и узнать, насколько дорогим окажется кредит в итоге. Сумма, подлежащая погашению, вместе с процентами (то есть платой за пользование кредитом) и другими расходами, связанными с кредитом, может почти вдвое превышать сумму, полученную в качестве кредита.

Потребительский кредит также продвигают влиятельные лица в социальных сетях, которые часто являются надежным источником информации для своих подписчиков. Однако нужно понимать, что за красивой рекламой и фотографиями скрывается реальность – получение кредита всегда сопряжено с риском.

Было бы целесообразно узнать условия, при которых потребитель может запросить отсрочку платежа, и что произойдет, если возникнут трудности с оплатой. Большинство людей погашают свои долги вовремя, но тот факт, что большое количество людей оказывается на учете в регистре платежных нарушений, вызывает беспокойство. Поэтому, прежде чем брать на себя финансовые обязательства, вы должны сделать все возможное, чтобы избежать проблем в будущем.