Нет денег на подарки под елку? Защита прав потребителей предостерегает от кредитов и рассрочек
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) напоминает людям, что в разгар рождественских покупок нельзя принимать слишком легкомысленные решения. Прежде всего, это касается получения кредита или рассрочки с целью покупки подарков.
При оформлении потребительского кредита необходимо тщательно взвесить, действительно ли он необходим и возможно ли последующее выполнение платежного обязательства. О чем следует помнить, реагируя на рекламные объявления с предложениями кредита, рассказывает Кристина Таммару, глава отдела консультирования потребителей и предпринимателей TTJA.
Перед праздниками идет очень активная реклама
В праздничный период доля рекламы, предлагающей потребительский кредит в (социальных) СМИ, а также в местных торговых центрах, очень высока. Реклама кредита и рассрочки платежей не запрещена, но реклама не должна создавать впечатление, что получение потребительского кредита – это безрисковый и простой способ решения финансовых проблем. Кроме того, реклама займов не должна склонять потребителей к необдуманным заимствованиям.
Различные исследования за последние годы показывают, что легкомысленное получение кредита до зарплаты часто имеет негативные последствия, и более половины людей сожалеют о взятии быстрого кредита. Исследования и беседы с потребителями показывают, что быстрые кредиты и рассрочки часто берутся именно под воздействием рекламы. Для снижения этого риска законом установлены ограничения на рекламу займов и других потребительских кредитов, которые направлены на предотвращение поощрения потребителей к потреблению кредитных продуктов.
Обращайте внимание на безответственную рекламу!
Реклама кредитов или рассрочки, которая побуждает вас брать кредит, является безответственной. Например, реклама, создающая впечатление отсутствия риска при взятии на себя финансового обязательства – „Ваш помощник перед Рождеством“, „Плати за подарки только весной“, „Рождественский подарочный кредит покрывает большие расходы“ и т. д. В рекламе запрещена привязка к знаменательным датам. Например, реклама не может побуждать потребителей брать кредит, чтобы воспользоваться скидками в Черную пятницу или использовать заем для покупки рождественских подарков.
Также запрещено специально подчеркивать низкие комиссии. Реклама, в которой „Стоимость договора 0 евро“ или „Административная плата 0 евро“ отделена от остального текста, может ввести потребителя в заблуждение.
TTJA проверяет соответствие рекламы законодательству, но для того, чтобы потребители не стали жертвой вводящей в заблуждение или безответственной рекламы, сами потребители также должны иметь критический склад ума и умение читать рекламу.
Решение о кредите не должно приниматься под давлением времени
К сожалению, предприятия, занимающиеся выдачей кредитов, также используют такие рекламные объявления, которые подчеркивают скорость процесса получения кредита или займа, оказывая влияние на потребителя, чтобы он принял необдуманное решение о кредите. Такая реклама запрещена. К рекламе, транслируемой в торговых центрах, необходимо относиться очень критично, поскольку в условиях ограниченного времени при покупке на месте весьма сложно погрузиться и вникнуть в процесс, что увеличивает риск того, что покупатель примет неразумное и непосильное для себя решение, например, при взятии кредита.
Принятие обдуманного решения
Если взятие кредита или рассрочка необходимо, и потребитель принимает обдуманное решение, то прежде чем выбрать конкретное предложение, обязательно необходимо сравнить различные кредитные предложения, в том числе процентную ставку, ставку затратности кредита и комиссию за заключение договора, на основании информационного листа Европейского стандарта потребительских кредитов (доступен на веб-сайте TTJA). Следует уделить время ознакомлению с условиями договора и узнать, насколько дорогим окажется кредит в итоге. Сумма, подлежащая погашению, вместе с процентами (то есть платой за пользование кредитом) и другими расходами, связанными с кредитом, может почти вдвое превышать сумму, полученную в качестве кредита.
Потребительский кредит также продвигают влиятельные лица в социальных сетях, которые часто являются надежным источником информации для своих подписчиков. Однако нужно понимать, что за красивой рекламой и фотографиями скрывается реальность – получение кредита всегда сопряжено с риском.
Было бы целесообразно узнать условия, при которых потребитель может запросить отсрочку платежа, и что произойдет, если возникнут трудности с оплатой. Большинство людей погашают свои долги вовремя, но тот факт, что большое количество людей оказывается на учете в регистре платежных нарушений, вызывает беспокойство. Поэтому, прежде чем брать на себя финансовые обязательства, вы должны сделать все возможное, чтобы избежать проблем в будущем.