ВИДЕО | Кая Каллас призвала людей экономить электричество. Иначе возможны краткосрочные отключения

Говоря об энергокризисе, глава правительства сказала, что Эстония потребляет слишком много электричества, то есть больше, чем нужно. “. В долгосрочной перспективе, по ее словам существует единственный выход: инвестиции в новые источники энергии, электростанции и т. д. „Но в более короткой перспективе у нас по сути два пути: либо возможные перебои с электричеством, либо экономия и управление потреблением. Говоря об отключениях, я никого не запугиваю, просто констатирую тот факт, что мы должны уменьшить потребление и развести его по времени с часами пик. То есть в часы пик, которые приходятся на промежутки с 7 до 9 и с 16 до 19 часов, мы должны потреблять меньше, так как в это время потребление и так большое. Если мы этого не сделаем, то мы можем быть вынуждены производить региональные отключения электроэнергии на несколько часов. Надеюсь, этого не произойдет. Мы были бы рады никогда не попадать в такие ситуации, поэтому я действительно призываю всех потреблять разумно и по возможности направлять потребление на периоды вне часов пик“.