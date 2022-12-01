ВИДЕО | Кая Каллас призвала людей экономить электричество. Иначе возможны краткосрочные отключения(25)
В 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр государственного управления Рийна Солман и министр обороны Ханно Певкур.
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Война в Украине показала в том числе важность зеленого переворота и необходимость отказаться и перестать зависеть от источников энергии, работающих на фоссильном топливе, сказала премьер-министр. Также это важно для развития экономики. Правительство Эстонии вскоре представит общественности план зеленого переворота. „Я посетила вчера в Ида-Вирумаа, где также много тем было связано с зеленой энергетикой“, - отметила Каллас.
Правительство решило поддержать предложение министра Ханно Певкура оказать Украине дополнительную военную помощь, которая на этот раз будет содержать помимо вооружения и снаряжения еще и полевой госпиталь. Начиная с декабря 2021 года общая сумма оказанной Эстонией поддержки снаряжением из собственных запасов составила 225 млн евро. От ЕС Эстония получит обратно 156 млн евро.
Говоря об энергокризисе, глава правительства сказала, что Эстония потребляет слишком много электричества, то есть больше, чем нужно. “. В долгосрочной перспективе, по ее словам существует единственный выход: инвестиции в новые источники энергии, электростанции и т. д. „Но в более короткой перспективе у нас по сути два пути: либо возможные перебои с электричеством, либо экономия и управление потреблением. Говоря об отключениях, я никого не запугиваю, просто констатирую тот факт, что мы должны уменьшить потребление и развести его по времени с часами пик. То есть в часы пик, которые приходятся на промежутки с 7 до 9 и с 16 до 19 часов, мы должны потреблять меньше, так как в это время потребление и так большое. Если мы этого не сделаем, то мы можем быть вынуждены производить региональные отключения электроэнергии на несколько часов. Надеюсь, этого не произойдет. Мы были бы рады никогда не попадать в такие ситуации, поэтому я действительно призываю всех потреблять разумно и по возможности направлять потребление на периоды вне часов пик“.
Рийна Солман в свою очередь сказала, что продолжается работа над достижением экономии электропотребления во всех областях. Это обширная тема, и здесь много работы. Позже она отметила, что этим занимается не только Эстония, но и другие страны.
Певкур сообщил, что его ведомство подготовлено несколько поправок к закону о срочной службе. Например, по его мнению, необходимо, компенсировать срочникам расходы на получение водительских прав, даже если они сдавали на права до армии, поскольку во время прохождения службы государство все равно должно будет на это тратиться. Также необходимо компенсировать срочникам расходы на оплату интрессов по жилищному кредиту, ведь банки предоставляют платежный отпуск только для основной части. Поскольку мы хотим повысить количество срочников в будущем, то мы должны их мотивировать, отметил министр.
В ответ на вопрос журналиста, Певкур подтвердил, что сейчас российские войска проводят учения возле границы c Эстонией. „Да, вооруженные силы России проводят учения за границами Эстонии, формируют здесь новые подразделения для отправки в Украину. Безусловно, мы очень пристально следим за этим. Не только за тем, что происходит возле Пскова, но и на полигоне Луги и в других местах, например, возле Петербурга“.
Что касается этих конкретных учений, то, по словам Певкура, Эстония предполагает, что речь идет об обучении людей для войны в Украине. Они делают это не только в России, но и в Беларуси, что очень беспокоит и наших литовских коллег, отметил министр.
„Как я уже сказал, мы следим за этим. Сейчас мы дополнительных прямых рисков для Эстонии не видим“. На вопрос о том, о каком количестве сил идет речь, Певкур пока отвечать не стал, сославшись на то, что сначала надо посмотреть, какие цифры озвучит российская пропаганда. „Мы посмотрим, что скажет пропаганда, и тогда сравним это с данными, которые у нас есть, чтоб понять, соответствует ли это действительности, или это пропаганда“.