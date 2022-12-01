Созданное восемь лет назад э-резидентство продолжает оставаться конкурентным преимуществом Эстонии

По словам исполнительного директора программы э-резидентства Лаури Хаава, за время своего существования программа с каждым годом становится все более прибыльной. „На сегодняшний день э-резидентство ежегодно приносит государству более чем в шесть раз больше прибыли, чем государство расходует на ее поддержание. Если в пятую годовщину э-резидентства мы отмечали 35 миллионов евро, которые программа в целом принесла в государственную казну, то теперь программа зарабатывает столько же и даже больше всего за год“, — сказал Хаав.

По словам Хаава, программа не только переросла статус так называемого государственного стартапа, но и уже взращивает почти треть эстонских стартапов за счет э-резидентов. Несмотря на то, что количество э-резидентов приближается к ста тысячам, исполнительный директор программы считает, что более важным показателем являются созданные ими компании, которых на данный момент насчитывается более двадцати трех тысяч.

„Для эстонского государства важны компании, которые создают здесь ценность, нанимают работников и платят налоги — другими словами, способствуют успеху Эстонии“, — подчеркнул Хаав.

По оценке Таави Котка, одного из создателей программы и председателя совета э-резидентства, э-резидентство по-прежнему демонстрирует конкурентное преимущество Эстонии как цифрового общества. „Открытая экономическая среда Эстонии, низкий уровень бюрократии и электронные услуги воспринимаются эстонцами как должное, но они продолжают быть уникальными в мире. О том, что мы действуем правильно, свидетельствуют растущие цифры и попытки других стран скопировать нас и создать собственное э-резидентство, но пока без серьезных успехов. Однако мы могли бы сделать еще больше, например, посредством дальнейшего развития законодательства в области биометрии“, — сказал Котка.