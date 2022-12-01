Созданное восемь лет назад э-резидентство продолжает оставаться конкурентным преимуществом Эстонии
Программа э-резидентства, которой сегодня исполняется восемь лет и которая до сих пор является уникальной в мире, продолжает оставаться конкурентным преимуществом эстонского бизнеса, одновременно увеличивая доходную базу государства – программа принесла стране в общей сложности 130 миллионов евро прямого экономического дохода.
По словам исполнительного директора программы э-резидентства Лаури Хаава, за время своего существования программа с каждым годом становится все более прибыльной. „На сегодняшний день э-резидентство ежегодно приносит государству более чем в шесть раз больше прибыли, чем государство расходует на ее поддержание. Если в пятую годовщину э-резидентства мы отмечали 35 миллионов евро, которые программа в целом принесла в государственную казну, то теперь программа зарабатывает столько же и даже больше всего за год“, — сказал Хаав.
По словам Хаава, программа не только переросла статус так называемого государственного стартапа, но и уже взращивает почти треть эстонских стартапов за счет э-резидентов. Несмотря на то, что количество э-резидентов приближается к ста тысячам, исполнительный директор программы считает, что более важным показателем являются созданные ими компании, которых на данный момент насчитывается более двадцати трех тысяч.
„Для эстонского государства важны компании, которые создают здесь ценность, нанимают работников и платят налоги — другими словами, способствуют успеху Эстонии“, — подчеркнул Хаав.
По оценке Таави Котка, одного из создателей программы и председателя совета э-резидентства, э-резидентство по-прежнему демонстрирует конкурентное преимущество Эстонии как цифрового общества. „Открытая экономическая среда Эстонии, низкий уровень бюрократии и электронные услуги воспринимаются эстонцами как должное, но они продолжают быть уникальными в мире. О том, что мы действуем правильно, свидетельствуют растущие цифры и попытки других стран скопировать нас и создать собственное э-резидентство, но пока без серьезных успехов. Однако мы могли бы сделать еще больше, например, посредством дальнейшего развития законодательства в области биометрии“, — сказал Котка.
Э–резидентство продолжает расти, и относительно его будущего имеются амбициозные цели. Например, новая стратегия роста нацелена на увеличение общего прямого вклада э-резидентства в казну Эстонии еще на четверть миллиарда евро к концу 2025 года. Также целью являются улучшение пользовательского опыта программы в последующие годы, ускорение процесса выдачи карт э-резидентства, приближение его к клиенту, улучшение пакета услуг и развитие деятельности по продажам.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнметса, безопасность всегда является необходимым условием развития.
„Проект э-резидентства сыграл неоценимую роль в развитии Эстонии, привлекая множество новых талантов, инвесторов и бизнесменов, а также способствуя формированию имиджа нашей цифровой страны в более широком смысле. По мере роста масштабов проекта для э-резидентства, авторитета и репутации Эстонии в целом очень важно, чтобы мы могли предложить не только хорошую и удобную, но и безопасную систему“, — сказал Ляэнеметс.
По словам Ляэнеметса, э-резидентство разрабатывалось ответственно в сотрудничестве с государственными органами так, чтобы комфорт пользователей и рост обеспечивались без каких-либо компромиссов в сфере безопасности.
„Для того, чтобы системой э-резидентства могли пользоваться правильные люди, она должна быть безупречной и безопасной. Мы не можем идти на уступки в вопросах проверки данных и надзора, поэтому в качестве э-резидентов мы предпочли граждан тех стран, с которыми у нас налажено хорошее сотрудничество в области юриспруденции, безопасности и правопорядка“, — пояснил министр внутренних дел. Департамент полиции и погранохраны, Департамент полиции безопасности и Налогово-таможенный департамент осуществляют комплексный государственный контроль за использованием электронно-цифровых удостоверений личности э-резидентов, что обеспечивает больший надзор за э-резидентами, чем за другими иностранными гражданами, ведущими бизнес в Эстонии.
Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставить зарубежным гражданам безопасный доступ к эстонским государственным электронным услугам. За прошедшее время э-резидентами стали почти 97 500 человек (без учета аннулированного статуса), при этом в настоящее время в обращении находятся 62 500 цифровых ID-карт э-резидентов с 5-летним сроком действия.
Общее прямое экономическое воздействие программы э-резидентства на эстонское государство (налоговые поступления и государственные пошлины) на сегодняшний день составляет более 130 миллионов евро. Кроме того, программа приносит государству косвенные доходы благодаря репутационной выгоде Эстонии, а также росту числа эстонских компаний, обслуживающих э-резидентов, и инвестициям.
Э-резидентство способствует укреплению репутации Эстонии как инновационной цифровой страны в мире. За всю историю программы она обеспечила освещение Эстонии в международных СМИ на сумму 385 миллионов евро.