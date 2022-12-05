Надо экономить. Будут ли магазины сокращать время работы?
В сельской местности, как правило, вы не можете позволить себе роскошь пойти в местный продуктовый магазин около 22:00, а некоторые магазины по воскресеньям и вовсе закрыты, пишет Maaleht. Если таким образом работать возможно, и покупатели привыкают к такому графику, то почему крупные сети держат свои двери открытыми до 22-23 часов? И лишь владелец A1000 считает, что сокращение часов работы поможет контролировать как расходы магазина, так и цены на продукты в долгосрочной перспективе.
„Понятно, что сейчас у эстонских клиентов очень комфортная жизнь по сравнению, например, с Западной Европой. Они могут отправиться в магазин за продуктами даже поздно вечером, — говорит исполнительный директор Rimi Вайдо Падумяэ. — Правильно ли это — большой вопрос. Ясно то, что торговец не стал бы держать магазин открытым очень долго, если бы покупатели не приходили“.