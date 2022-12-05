Надо экономить. Будут ли магазины сокращать время работы?

В сельской местности, как правило, вы не можете позволить себе роскошь пойти в местный продуктовый магазин около 22:00, а некоторые магазины по воскресеньям и вовсе закрыты, пишет Maaleht. Если таким образом работать возможно, и покупатели привыкают к такому графику, то почему крупные сети держат свои двери открытыми до 22-23 часов? И лишь владелец A1000 считает, что сокращение часов работы поможет контролировать как расходы магазина, так и цены на продукты в долгосрочной перспективе.