Экономика
05.12.2022, 13:15

Надо экономить. Будут ли магазины сокращать время работы?

 
продавцы были бы рады
Selver отличается от остальных более долгим временем работы. С другой стороны, владелец А1000 говорит, что не видит смысла открывать магазины в 8 утра и закрывать в 10-11 вечера.
Selver отличается от остальных более долгим временем работы. С другой стороны, владелец А1000 говорит, что не видит смысла открывать магазины в 8 утра и закрывать в 10-11 вечера.
ФОТО: Sven Arbet/kollaaž

В сельской местности, как правило, вы не можете позволить себе роскошь пойти в местный продуктовый магазин около 22:00, а некоторые магазины по воскресеньям и вовсе закрыты, пишет Maaleht. Если таким образом работать возможно, и покупатели привыкают к такому графику, то почему крупные сети держат свои двери открытыми до 22-23 часов? И лишь владелец A1000 считает, что сокращение часов работы поможет контролировать как расходы магазина, так и цены на продукты в долгосрочной перспективе.

„Понятно, что сейчас у эстонских клиентов очень комфортная жизнь по сравнению, например, с Западной Европой. Они могут отправиться в магазин за продуктами даже поздно вечером, — говорит исполнительный директор Rimi Вайдо Падумяэ. — Правильно ли это — большой вопрос. Ясно то, что торговец не стал бы держать магазин открытым очень долго, если бы покупатели не приходили“.


Резкий рост цен на продукты питания в этом году по понятным причинам заставил покупателей экономить. Товары по акциям и более дешевые товары под собственными торговыми марками магазинов становятся все более популярными. Эмоциональных покупок совершается все меньше.

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