1 декабря - всемирный день борьбы со СПИДом. В этом году свечу солидарности впервые зажжет министр здоровья и труда Пеэп Петерсон
В прошлом году в Эстонии было выявлено 225 новых случаев ВИЧ-инфекции, а за десять месяцев 2022 года - 213 новых случаев. Вот уже 17 лет 1 декабря Эстонская сеть людей, живущих с ВИЧ, зажигает свечи по всей Эстонии.
Министр здоровья и труда Пеэп Петерсон также впервые зажжет свечу солидарности с ВИЧ-сообществом Эстонии.
„Независимо от того, что происходит в окружающем нас мире, последние три года принесли всем нам очень трудные времена. Сначала ковид, затем война в Украине и ее невинные жертвы, страх, кризис с электроэнергией, рост цен и т.д. Но среди всего этого хаоса мы не должны отказываться от заботы о людях и терпимости. Особенно, когда речь идет о здоровье. Нашем общем здоровье“, - говорит член правления EHPV Лачин Алиев.
Всемирный день борьбы со СПИДом, учрежденный в 1988 году, стал первым международным днем здоровья, который отмечают во всем мире.
Уже 34-й год подряд 1 декабря Организация Объединенных Наций, международные организации здравоохранения, правительства разных стран и гражданские сообщества объединяются для проведения кампании по конкретной проблеме, связанной с ВИЧ. В 2022 году международной темой Всемирного дня борьбы со СПИДом станет „Равенство“.
„Эстонская сеть людей, живущих с ВИЧ, присоединяется к призыву ООН и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) работать вместе с государством и муниципалитетами над решением проблемы неравенства. Если еще в начале века ВИЧ считался смертельным заболеванием, то благодаря достижениям современной медицины к 2022 году ВИЧ стал хорошо поддающимся лечению хроническим заболеванием, которое не влияет на качество жизни, карьеру, семейную жизнь.
Конечно, наиболее важно своевременное выявление вируса, соблюдение режима лечения и в целом здоровый образ жизни. Однако есть и область, в которой медицина бессильна. Проблемой остаются устаревшие стигмы и предрассудки в обществе. Стигматизация, уничижительное отношение и клеймление людей, живущих с ВИЧ“, - добавляет Алиев.
СВЕЧИ ЗАЖГУТ:
В Таллинне: перед зданием Суперминистерства (Суур-Амеэрика, 1) в 18.00. Участие в церемонии примет министр Пеэп Петерсон.
В Тарту: перед памятником Пирогову (в зеленой зоне за ратушей).
В Кохтла-Ярве: перед Пуруской больницей Ида-Вируской центральной больницы (Тервизе, 1) в 12.00.
В Нарве: перед зданием мэрии Нарвы в 12.00 (Пеэтри платс, 5)
За дополнительной информацией обращайтесь к Наталье Слобожаниновой, консультанта EHPV (Нарва, Ида-Вирумаа) +372 5616 7097 (на эстонском и русском языках) и Лачину Алиеву, председателю правления EHPV +372 5870 6070 (на русском и английском языках).
В следующем году исполняется 40 лет со дня выявления первых случаев ВИЧ/СПИДа в мире и начала глобальной пандемии. Эпидемия пришла в Эстонию 20 лет назад.
Подробнее о всемирном дне борьбы со СПИДом здесь: https://www.unaids.org/en/2022-world-aids-day