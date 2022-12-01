1 декабря - всемирный день борьбы со СПИДом. В этом году свечу солидарности впервые зажжет министр здоровья и труда Пеэп Петерсон

В прошлом году в Эстонии было выявлено 225 новых случаев ВИЧ-инфекции, а за десять месяцев 2022 года - 213 новых случаев. Вот уже 17 лет 1 декабря Эстонская сеть людей, живущих с ВИЧ, зажигает свечи по всей Эстонии.

Министр здоровья и труда Пеэп Петерсон также впервые зажжет свечу солидарности с ВИЧ-сообществом Эстонии.

„Независимо от того, что происходит в окружающем нас мире, последние три года принесли всем нам очень трудные времена. Сначала ковид, затем война в Украине и ее невинные жертвы, страх, кризис с электроэнергией, рост цен и т.д. Но среди всего этого хаоса мы не должны отказываться от заботы о людях и терпимости. Особенно, когда речь идет о здоровье. Нашем общем здоровье“, - говорит член правления EHPV Лачин Алиев.

Всемирный день борьбы со СПИДом, учрежденный в 1988 году, стал первым международным днем здоровья, который отмечают во всем мире.

Уже 34-й год подряд 1 декабря Организация Объединенных Наций, международные организации здравоохранения, правительства разных стран и гражданские сообщества объединяются для проведения кампании по конкретной проблеме, связанной с ВИЧ. В 2022 году международной темой Всемирного дня борьбы со СПИДом станет „Равенство“.

„Эстонская сеть людей, живущих с ВИЧ, присоединяется к призыву ООН и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) работать вместе с государством и муниципалитетами над решением проблемы неравенства. Если еще в начале века ВИЧ считался смертельным заболеванием, то благодаря достижениям современной медицины к 2022 году ВИЧ стал хорошо поддающимся лечению хроническим заболеванием, которое не влияет на качество жизни, карьеру, семейную жизнь.

Конечно, наиболее важно своевременное выявление вируса, соблюдение режима лечения и в целом здоровый образ жизни. Однако есть и область, в которой медицина бессильна. Проблемой остаются устаревшие стигмы и предрассудки в обществе. Стигматизация, уничижительное отношение и клеймление людей, живущих с ВИЧ“, - добавляет Алиев.

СВЕЧИ ЗАЖГУТ: