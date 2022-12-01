Новости Эстонии
01.12.2022, 12:20

1 декабря - всемирный день борьбы со СПИДом. В этом году свечу солидарности впервые зажжет министр здоровья и труда Пеэп Петерсон

 
Зажжение свечей перед Суперминистерством
Зажжение свечей перед Суперминистерством
ФОТО: Madis Veltman | Delfi Meedia

В четверг, 1 декабря, во всем мире отмечается Международный день борьбы со СПИДом. По традиции Эстонская сеть людей, живущих с ВИЧ (EHPV), зажжет свечи по всей Эстонии в память о тех, кто умер от СПИДа, COVID-19, и впервые в память о тех, кто погиб в войне в Украине.

В прошлом году в Эстонии было выявлено 225 новых случаев ВИЧ-инфекции, а за десять месяцев 2022 года - 213 новых случаев. Вот уже 17 лет 1 декабря Эстонская сеть людей, живущих с ВИЧ, зажигает свечи по всей Эстонии.

Министр здоровья и труда Пеэп Петерсон также впервые зажжет свечу солидарности с ВИЧ-сообществом Эстонии.

„Независимо от того, что происходит в окружающем нас мире, последние три года принесли всем нам очень трудные времена. Сначала ковид, затем война в Украине и ее невинные жертвы, страх, кризис с электроэнергией, рост цен и т.д. Но среди всего этого хаоса мы не должны отказываться от заботы о людях и терпимости. Особенно, когда речь идет о здоровье. Нашем общем здоровье“, - говорит член правления EHPV Лачин Алиев.

Всемирный день борьбы со СПИДом, учрежденный в 1988 году, стал первым международным днем здоровья, который отмечают во всем мире.

Уже 34-й год подряд 1 декабря Организация Объединенных Наций, международные организации здравоохранения, правительства разных стран и гражданские сообщества объединяются для проведения кампании по конкретной проблеме, связанной с ВИЧ. В 2022 году международной темой Всемирного дня борьбы со СПИДом станет „Равенство“.

„Эстонская сеть людей, живущих с ВИЧ, присоединяется к призыву ООН и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) работать вместе с государством и муниципалитетами над решением проблемы неравенства. Если еще в начале века ВИЧ считался смертельным заболеванием, то благодаря достижениям современной медицины к 2022 году ВИЧ стал хорошо поддающимся лечению хроническим заболеванием, которое не влияет на качество жизни, карьеру, семейную жизнь.

Конечно, наиболее важно своевременное выявление вируса, соблюдение режима лечения и в целом здоровый образ жизни. Однако есть и область, в которой медицина бессильна. Проблемой остаются устаревшие стигмы и предрассудки в обществе. Стигматизация, уничижительное отношение и клеймление людей, живущих с ВИЧ“, - добавляет Алиев.

СВЕЧИ ЗАЖГУТ:

В Таллинне: перед зданием Суперминистерства (Суур-Амеэрика, 1) в 18.00. Участие в церемонии примет министр Пеэп Петерсон.

В Тарту: перед памятником Пирогову (в зеленой зоне за ратушей).

В Кохтла-Ярве: перед Пуруской больницей Ида-Вируской центральной больницы (Тервизе, 1) в 12.00.

В Нарве: перед зданием мэрии Нарвы в 12.00 (Пеэтри платс, 5)

В этом году красная лента солидарности будет украшена цветами украинского флага. Их вручную сделали украинские женщины, которые вместе с детьми бежали от войны в Эстонию.

За дополнительной информацией обращайтесь к Наталье Слобожаниновой, консультанта EHPV (Нарва, Ида-Вирумаа) +372 5616 7097 (на эстонском и русском языках) и Лачину Алиеву, председателю правления EHPV +372 5870 6070 (на русском и английском языках).

В следующем году исполняется 40 лет со дня выявления первых случаев ВИЧ/СПИДа в мире и начала глобальной пандемии. Эпидемия пришла в Эстонию 20 лет назад.

Подробнее о всемирном дне борьбы со СПИДом здесь: https://www.unaids.org/en/2022-world-aids-day

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