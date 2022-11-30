Таллинн повысит стоимость билетов на общественный транспорт

По словам вице-мэра Танеля Кийка, город cохранит возможность бесплатного проезда в общественном транспорте для всех жителей Таллинна – на эти цели предусмотрены средства как в третьем дополнительном бюджете на 2022 год, так и в проекте бюджета на 2023 год.

„В последние годы число пассажиров выросло, и в нынешней экономической ситуации общественный транспорт можно рассматривать в качестве универсального социального пособия. Исходя из этого мы продолжим предоставлять жителям Таллинна бесплатный общественный транспорт, - сказал Кийк. – Изменения, которые планируется ввести с 1 мая 2023 года, коснутся стоимости билетов на один час, а также проездных на один, три или пять дней для жителей других самоуправлений и иностранцев, а также стоимости билета на паром до острова Аэгна. Однако цена проездного на 30 дней, включая льготный билет, останется прежней“.

Вице-мэр отметил, что повышение стоимости проезда обусловлено ростом цен на топливо.

Согласно проекту постановления, вырастут цены на часовые билеты, проездные билеты на короткий срок, а также билеты на паром до острова Аэгна. Цены на 30-дневные проездные не изменятся. Цена часового билета вырастет с 1,50 до 2 евро, билета на один день - с 4,50 до 5,50 евро, на три дня - с 7,50 до 9 евро, на пять дней - с 9 евро до 11 евро. С 1 мая билет в обе стороны на остров Аэгна вместо прежних 6 евро будет стоить 8 евро, а билет в один конец подорожает с 4 до 5 евро.