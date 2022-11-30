Госконтроль: если Эстония хочет получить Rail Baltic и новые шоссе, в стране нужно открыть новые карьеры

„Спасти Эстонию от дефицита гравия, песка и известняка сможет только невозможность начать строительство Rail Baltic и застой дорожного строительства,“ – прокомментировал результаты отчета государственный контролер Янар Хольм. „С учетом предыдущих аудиторских отчетов Государственного контроля, которые указывают на уменьшение предусмотренных Планом управления дорогами строительных инвестиций и задержку строительства железной дороги, вероятность этого достаточно высока. Однако даже в таком случае совершенно очевидно, что использовавшиеся до сих пор карьеры начинают истощаться, и что нам необходимо будет открывать новые“.

Эстония обещала построить к 2030 году соответствующие повышенным требованиям шоссе Таллинн-Тарту-Лухамаа и Таллинн-Пярну-Икла. Подходящий для строительства дорог качественный строительный известняк в основном находится только в месторождениях известняка, расположенных в Харьюмаа, и добываемых там в настоящее время запасов хватит максимум до 2026 года. Запасы песка и гравия в Пярнумаа и Рапламаа также находятся на критическом уровне – добываемые там в настоящее время запасы в случае строительства крупных проектов по инфраструктуре, особенно, железнодорожной трассы Rail Baltic, также будут исчерпаны уже до 2030 года. Одно только строительство железнодорожной линии Rail Baltic, если оно начнется, в период с 2023 по 2028 год увеличит потребность в строительных полезных ископаемых более чем на 2,3 млн кубометров в год по сравнению с объемом в 2022 году. Если в 2022 году будет использовано около 9 миллионов кубометров строительных полезных ископаемых, то к 2027 году в результате строительства автомобильных и железных дорог объем их использования вырастет до 13 миллионов кубометров в год.