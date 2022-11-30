Уполномоченным по равному обращению станет Кристиан Веске

„Учитывая, насколько маленькое в Эстонии население, очень важно, чтобы мы ценили окружающих нас людей. К сожалению, многие сталкиваются с дискриминацией, пренебрежением и неравным обращением“, - прокомментировал Кристиан Веске свое назначение.

„В качестве уполномоченного моя цель - работать во имя того, чтобы Эстония была государством, в котором люди, независимо от своего пола, национальности, цвета кожи, религии, возраста, возможного недостатка здоровья и сексуальной ориентации, могли жить полноценной жизнью, в которой нет места дискриминации. Я хочу, чтобы бюро уполномоченного рассматривалось как надежный партнер и жителями Эстонии, и государственными чиновниками, и социальными партнерами, и организациями по защите интересов“, - добавил он.