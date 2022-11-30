Уполномоченным по равному обращению станет Кристиан Веске(7)
Министр социальной защиты Сигне Рийсало утвердила назначение Кристиана Веске уполномоченным по гендерному равноправию и равному обращению, пишет RusERR.
Кандидатуру Веске предложила экспертная комиссия по результатам объявленного в начале октября конкурса, на который поступило 16 заявок.
Новый уполномоченный по равному обращению вступит в должность в течение трех месяцев.
„Учитывая, насколько маленькое в Эстонии население, очень важно, чтобы мы ценили окружающих нас людей. К сожалению, многие сталкиваются с дискриминацией, пренебрежением и неравным обращением“, - прокомментировал Кристиан Веске свое назначение.
„В качестве уполномоченного моя цель - работать во имя того, чтобы Эстония была государством, в котором люди, независимо от своего пола, национальности, цвета кожи, религии, возраста, возможного недостатка здоровья и сексуальной ориентации, могли жить полноценной жизнью, в которой нет места дискриминации. Я хочу, чтобы бюро уполномоченного рассматривалось как надежный партнер и жителями Эстонии, и государственными чиновниками, и социальными партнерами, и организациями по защите интересов“, - добавил он.