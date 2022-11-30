Новости Эстонии
30.11.2022, 12:41

Уполномоченным по равному обращению станет Кристиан Веске

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Christian Veske
Christian Veske
ФОТО: Erakogu

Министр социальной защиты Сигне Рийсало утвердила назначение Кристиана Веске уполномоченным по гендерному равноправию и равному обращению, пишет RusERR.

Кандидатуру Веске предложила экспертная комиссия по результатам объявленного в начале октября конкурса, на который поступило 16 заявок.

Новый уполномоченный по равному обращению вступит в должность в течение трех месяцев.

„Учитывая, насколько маленькое в Эстонии население, очень важно, чтобы мы ценили окружающих нас людей. К сожалению, многие сталкиваются с дискриминацией, пренебрежением и неравным обращением“, - прокомментировал Кристиан Веске свое назначение.

„В качестве уполномоченного моя цель - работать во имя того, чтобы Эстония была государством, в котором люди, независимо от своего пола, национальности, цвета кожи, религии, возраста, возможного недостатка здоровья и сексуальной ориентации, могли жить полноценной жизнью, в которой нет места дискриминации. Я хочу, чтобы бюро уполномоченного рассматривалось как надежный партнер и жителями Эстонии, и государственными чиновниками, и социальными партнерами, и организациями по защите интересов“, - добавил он.

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