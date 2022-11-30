Новый мэр Кохтла-Ярве: подозреваемых в коррупции нельзя отстранять от работы в горсобрании. Но руководящих позиций у них не будет

Сейчас Линдер готовиться вжиться в новую должность и занимается формированием команды. Она подтвердила одно: подозреваемых в коррупции членов горсобрания в ее горуправе не будет. „Мы твердо придерживаемся мнения, что эти люди не будут претендовать ни на какие руководящие должности и активно вмешиваться в управление городом“, — сказала Линдер.