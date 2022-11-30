Новости Эстонии
30.11.2022, 16:15

Новый мэр Кохтла-Ярве: подозреваемых в коррупции нельзя отстранять от работы в горсобрании. Но руководящих позиций у них не будет

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ФОТО: Kohtla-Järve linnavalitsus

В понедельник новым мэром Кохтла-Ярве была избрана Вирве Линдер (Isamaa), по мнению которой, подозреваемых в коррупции членов городского собрания нельзя без причины отстранять от работы в горсобрании, но на руководящие должности их брать не будут.

Сейчас Линдер готовиться вжиться в новую должность и занимается формированием команды. Она подтвердила одно: подозреваемых в коррупции членов горсобрания в ее горуправе не будет. „Мы твердо придерживаемся мнения, что эти люди не будут претендовать ни на какие руководящие должности и активно вмешиваться в управление городом“, — сказала Линдер.


Разве членство в городском собрании уже само по себе не является руководящей должностью?

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