05.12.2022, 08:20
Марш-бросок Сил обороны. Вместо трехдневного сопротивления — трехнедельный отпор России(14)
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Совместно с британской бригадой силы обороны через год-два создадут эстонскую дивизию, что значительно повысит обороноспособность страны, пишет Eesti Päevaleht.
Премьер-министра Каю Каллас подвергли резкой критике, когда в июне перед саммитом НАТО в Мадриде она заявила, что нынешний подход союзников к защите Эстонии и восточного крыла альянса никуда не годится. Иными словами, вместо плана по отвоеванию территории у НАТО должен быть план вообще не сдавать ее.