Новости Эстонии
05.12.2022, 08:20

Марш-бросок Сил обороны. Вместо трехдневного сопротивления — трехнедельный отпор России

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Штаб дивизии будет определять, где при необходимости следут сосредоточить дальнобойные средства, такие как ПВО и HIMARS.
Штаб дивизии будет определять, где при необходимости следут сосредоточить дальнобойные средства, такие как ПВО и HIMARS.
ФОТО: Kaitsevägi

Совместно с британской бригадой силы обороны через год-два создадут эстонскую дивизию, что значительно повысит обороноспособность страны, пишет Eesti Päevaleht.

Премьер-министра Каю Каллас подвергли резкой критике, когда в июне перед саммитом НАТО в Мадриде она заявила, что нынешний подход союзников к защите Эстонии и восточного крыла альянса никуда не годится. Иными словами, вместо плана по отвоеванию территории у НАТО должен быть план вообще не сдавать ее.

На примере Украины видно, как трудно вытеснить российскую террористическую армию после вторжения. Даже если территория захвачена на короткий период, для населения это имеет катастрофические последствия.

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