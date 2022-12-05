Марш-бросок Сил обороны. Вместо трехдневного сопротивления — трехнедельный отпор России

Премьер-министра Каю Каллас подвергли резкой критике, когда в июне перед саммитом НАТО в Мадриде она заявила, что нынешний подход союзников к защите Эстонии и восточного крыла альянса никуда не годится. Иными словами, вместо плана по отвоеванию территории у НАТО должен быть план вообще не сдавать ее.