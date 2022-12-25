За Эстонию — до конца! Успешный адвокат поменяла туфли на каблуке на военные ботинки

„Раньше я была абсолютной пацифисткой! — восклицает Карин Мадиссон, новобранец Кайтселийта. — Я не могла сделать и одного выстрела, потому что слезы наворачивались на глаза. Вот, даже сейчас, когда я только думаю об этом. До меня дошло, что я учусь убивать людей... Но я хочу защищать свою страну!“ Материал Maaleht.