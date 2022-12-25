Новости Эстонии
25.12.2022, 15:44

За Эстонию — до конца! Успешный адвокат поменяла туфли на каблуке на военные ботинки

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Успешный адвокат поменяла туфли на военные ботинки.
Успешный адвокат поменяла туфли на военные ботинки.
ФОТО: Erakogu

„Раньше я была абсолютной пацифисткой! — восклицает Карин Мадиссон, новобранец Кайтселийта. — Я не могла сделать и одного выстрела, потому что слезы наворачивались на глаза. Вот, даже сейчас, когда я только думаю об этом. До меня дошло, что я учусь убивать людей... Но я хочу защищать свою страну!“ Материал Maaleht.

Карин Мадиссон встречает меня в адвокатском бюро, на ней классическое офисное платье, на ногах — туфли на высоких каблуках.

Она работает в престижном офисе в центре города уже более четверти века и прошла путь от практиканта до делового партнера. Но сегодня мы говорим не об этом. Говорю в шутку, что у меня уже есть мысль, как назвать эту историю — „Две жизни успешной женщины-адвоката“.

Карин улыбается, отмечая, что на самом деле у нее их гораздо больше. Но мы будем говорить о той, которая заинтересовала бизнес-леди и мать двоих детей около пяти лет назад.

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