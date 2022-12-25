25.12.2022, 15:44
За Эстонию — до конца! Успешный адвокат поменяла туфли на каблуке на военные ботинки(13)
ФОТО: Erakogu
„Раньше я была абсолютной пацифисткой! — восклицает Карин Мадиссон, новобранец Кайтселийта. — Я не могла сделать и одного выстрела, потому что слезы наворачивались на глаза. Вот, даже сейчас, когда я только думаю об этом. До меня дошло, что я учусь убивать людей... Но я хочу защищать свою страну!“ Материал Maaleht.
Карин Мадиссон встречает меня в адвокатском бюро, на ней классическое офисное платье, на ногах — туфли на высоких каблуках.
Она работает в престижном офисе в центре города уже более четверти века и прошла путь от практиканта до делового партнера. Но сегодня мы говорим не об этом. Говорю в шутку, что у меня уже есть мысль, как назвать эту историю — „Две жизни успешной женщины-адвоката“.