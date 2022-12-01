Насколько хорошо защищен ваш компьютер и другие гаджеты? Полезные советы

Рихо Вилиппус подчеркнул, что очень важно правильно обслуживать устройство и следовать инструкциям производителя. Если при неправильном обращении возникают неисправности, которые на самом деле можно было предотвратить, следуя инструкции, то, к сожалению, страховка не может компенсировать такой ущерб. „Хорошим примером здесь являются циклы батареи. Если игнорировать рекомендации производителя по поддержанию циклов работы батареи, срок службы батареи закончится быстрее. Устройства также нельзя оставлять без присмотра в общественных местах, так как велика вероятность потери данных и устройств“, – пояснил Вилиппус.

По его словам, наиболее распространенными проблемами являются выскользнувшие из рук ноутбуки или выпавшие из кармана телефоны, но также очень большая часть поломок связана пролитой жидкостью. „Даже домашние животные умудряются разгрызть до трещин угол экрана ноутбука!“ – привел Росс несколько примеров. Страховка для электронных устройств защищает устройство в случае падения, проливания жидкости, неисправностей, а также повреждений, причиненных домашними животными, если, например, кошка или собака застрянут в проводах и сдернут ноутбук или монитор со стола.

„Дизайн аппаратного обеспечения всех видов техники со временем становится все компактнее и невесомее. Это неизбежно создает риск, когда любой инцидент может стать для устройства последним. В iDeal вместе с покупкой электронного устройства можно оформить на него страховку Salva уже более чем 10 лет, и за это время мы достаточно повидали, насколько легко может случиться повреждение“, – сказал руководитель поддержки клиентов iDeal Райнер Росс.

По словам Рихо Вилиппуса, младшего менеджера по продуктам отдела страхования имущества Salva Kindlustus, несчастные случаи и неисправности, связанные с компьютерами или другими интеллектуальными устройствами, обычно приводят к убыткам в несколько сотен евро, поэтому имеет смысл застраховать свои устройства. „Больше несчастных случаев происходит с портативными устройствами, такими как смартфон, планшет или ноутбук, но и настольный компьютер не защищен на 100 процентов от того, что ваша кошка не опрокинет на него стакан воды“, – сказал Вилиппус.

В свете компьютерной безопасности хранение данных также является важной темой. „К сожалению, данные не могут быть застрахованы, так как невозможно определить их стоимость и, следовательно, размер потенциального ущерба. Мы рекомендуем делать резервную копию данных, чтобы они были доступны в любое время вне конкретного устройства“, – добавил Вилиппус.

„Ежемесячная сумма в несколько евро за облачный сервис или разовая покупка внешнего жесткого диска несопоставимы с потерей фотографий или другой необходимой информации за пять или более лет“, – добавил Райнер Росс.

Он также предостерег от фишинга. „Фишинг особенно популярен в наши дни через электронную почту или социальные сети, где на первый взгляд серьезные письма либо обещают остановить незавершенный банковский перевод, либо, например, сигнализируют о получении повестки в суд“, — привел примеры Росс. Большинство подобных мошеннических писем требуют авторизации в интернет-банке, чего уже достаточно, чтобы пользователь открыл доступ к мошенникам.

Кроме того, также распространяется множество писем о том, что пользователь был „пойман“ на съемке каких-то сомнительных фото или видео, а „хакер“ готов их не публиковать за денежное вознаграждение. „Эти и все подобные письма следует игнорировать. Кроме того, повысить кибербезопасность помогает, если человек визуально убедится, что он находится на той странице, на которой он думает. Чтобы в адресной строке www.pank.ee не было, например, www.pankk.ee“, – добавил Росс.

По его словам, всегда стоит использовать самую последнюю версию программного обеспечения и делать регулярные обновления. „Многие пользователи склонны откладывать обновления по нескольку раз, но делать это бесконечно не стоит, ведь дело в том, что разработчики не работают со старыми версиями, и это дает хакерам возможность получить то, что им нужно, через возможные дыры в безопасности или при помощи других уловок“, – сказал Росс.

Точку над „и“ в вопросах кибербезопасности ставит, разумеется, надежный пароль. „Времена, когда Parool1234 был самым популярным паролем в стране, можно надеяться, уже прошли, но, поскольку многие учетные записи содержат конфиденциальные личные данные, настоятельно рекомендуется использовать сложные пароли: создать в них какую-то логику для себя и убедиться, что адрес электронной почты не имеет тот же пароль, что другие учетные записи пользователя“, — посоветовал Росс.

Простые правила компьютерной безопасности:

• Не кладите компьютер в сумку с жидкостями или едой.

• Используйте защитные футляры

• Держите все виды проводов в порядке с помощью органайзера

• Сделайте паузу для чашки кофе в отдалении от компьютера, заодно ваши глаза тоже смогут отдохнуть

• Обращайтесь с устройством в соответствии с инструкциями производителя

• Регулярно обновляйте программное обеспечение.

• Позаботьтесь о расположении резервных копий в облаке или на внешнем диске.

• Игнорируйте подозрительные электронные письма

• При использовании интернета убедитесь, что вы находитесь на нужной странице

• Создайте систему паролей, логичную для вас, но сложную для злоумышленников

• Застрахуйте свои устройства