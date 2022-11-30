ВИДЕО | Харьковчанка - депутату Европарламента Паэту: почему украинцам не сдают квартиры?

Недавно на приграничную территорию Польши упала ракета, в результате погибло два человека. Это первый случай, когда боевые действия России против Украины затронули натовскую страну. Запад отреагировал спокойно, никаких последствий не было. Какая была бы реакция, если подобное произошло в Эстонии? „У нас такой ситуации быть не может, к счастью. Рядом с Нарвой никакой войны нет. Нужно рассматривать конкретные ситуации, где летают ракеты, оценивать риски. Ракеты на 100% не попадают туда, куда должны. Все зависит от причины. Сейчас эти ракеты не были направлены в сторону Польши, на территорию НАТО. Если бы было так, то ситуация была бы другой“, - ответил депутат Европарламента Урмас Паэт на вопрос, как отреагировало бы НАТО, если бы ракета упала на территорию Нарвы.

По словам координатора Украинского сообщества в Эстонском центре по правам человека, уроженки Харькова Александры Клёкта, которая переехала в Эстонию в марте этого года, беженцам из Украины крайне сложно найти жилье в Таллинне. „Нужно было всех обзванивать, рассказывать биографию, после рассказа о нашей собаке и кошке люди вешали трубку, отказывали в сдаче жилья", - сказала она Паэту.

„Это свободный рынок. Каждый хозяин квартиры сам принимает решение, сдавать квартиру или нет. Многим эстонцам так же сложно арендовать квартиру в Голландии, Бельгии и других странах. Сдавать квартиру иностранцу психологически сложнее. Это человеческий страх, неизвестно, будет ли у человека возможность платить за квартиру. Это первая причина. Во-вторых, в Эстонии недостаточно муниципального жилья, большинство квартир сдают собственники. Других причин, почему не сдают квартиру украинцам, я не вижу“, - ответил реформист.