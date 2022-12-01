01.12.2022, 08:20
Не выплачено больничных на 700 000 евро. Читайте, что нужно сделать, чтобы получить деньги от государства
ФОТО: | Delfi Meedia
Больничная касса была бы рада выплатить людям возмещения по болезни, в настоящее время невыплаченными остается порядка 700 000 евро. К сожалению, у тысяч людей на госпортале отсутствуют реквизиты счета, на который делаются выплаты. Мы научим вас получить деньги задним числом, обещает Delfi Maaleht.
Если вы болели и брали больничный в течение последних трех лет, стоит проверить, получили ли вы положеную компенсацию. Если Больничная касса ничего не выплатила, стоит посмотреть, числится ли еще ваш номер счета на государственном портале и правильный ли он. Данные текущего счета можно добавлять и изменять на портале eesti.ee.