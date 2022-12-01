Новости Эстонии
01.12.2022, 08:20

Не выплачено больничных на 700 000 евро. Читайте, что нужно сделать, чтобы получить деньги от государства

 
Многие люди просто не получают свои возмещения.
Многие люди просто не получают свои возмещения.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Больничная касса была бы рада выплатить людям возмещения по болезни, в настоящее время невыплаченными остается порядка 700 000 евро. К сожалению, у тысяч людей на госпортале отсутствуют реквизиты счета, на который делаются выплаты. Мы научим вас получить деньги задним числом, обещает Delfi Maaleht.

Если вы болели и брали больничный в течение последних трех лет, стоит проверить, получили ли вы положеную компенсацию. Если Больничная касса ничего не выплатила, стоит посмотреть, числится ли еще ваш номер счета на государственном портале и правильный ли он. Данные текущего счета можно добавлять и изменять на портале eesti.ee.

Прежде всего, вспомните, когда вы в последний раз были на больничном, ровно в том же месяце больничная касса что-то выплачивает на ваш счет. Обычно Больничная касса выплачивает компенсацию в течение нескольких рабочих дней после предоставления данных работодателя, крайний срок выплат – 30 дней.

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