В аптеках закончились некоторые лекарства

Этой осенью по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на детские сиропы ибупрофена, такие как „Нурофен Форте“ и „Ибустар“ со вкусом апельсина и клубники, увеличился на треть.

„Использование пероральных суспензий ибупрофена увеличилось почти на треть в третьем квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года“, — прокомментировала специалист отдела импорта и экспорта Департамента лекарственных средств Клара Саар. Саар добавила, что спрос на эти сиропы увеличился по всей Европе. Но поскольку у производителей лекарств возникают проблемы с поставками, во многих аптеках они заканчиваются.