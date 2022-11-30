Новости Эстонии
30.11.2022, 11:21

В аптеках закончились некоторые лекарства

 
НЕКОТОРЫЕ ЛЕКАРСТВА НЕ ДОСТУПНЫ: Среди прочего, на наличие лекарств влияет энергетический кризис, который делает производство невыгодным - ведь отпускные цены давно установлены.
НЕКОТОРЫЕ ЛЕКАРСТВА НЕ ДОСТУПНЫ: Среди прочего, на наличие лекарств влияет энергетический кризис, который делает производство невыгодным - ведь отпускные цены давно установлены.
ФОТО: PRIIT SIMSON | Delfi Meedia

Во многих аптеках закончились детские сиропы, пишет Eesti Ekspress.

Этой осенью по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на детские сиропы ибупрофена, такие как „Нурофен Форте“ и „Ибустар“ со вкусом апельсина и клубники, увеличился на треть.

„Использование пероральных суспензий ибупрофена увеличилось почти на треть в третьем квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года“, — прокомментировала специалист отдела импорта и экспорта Департамента лекарственных средств Клара Саар. Саар добавила, что спрос на эти сиропы увеличился по всей Европе. Но поскольку у производителей лекарств возникают проблемы с поставками, во многих аптеках они заканчиваются.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии