Пропавшая в Вильяндимаа женщина найдена. Она съехала на автомобиле с дороги

Полиция продолжала поиски всю ночь, а утром поступило сообщение о том, что в волости Вильянди с дороги съехал красный Volkswagen Jetta. Полицейские выехали на место и установили, что речь идет о разыскиваемой женщине. Ее передали медикам для проверки состояния здоровья.