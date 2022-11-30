30.11.2022, 08:14
Пропавшая в Вильяндимаа женщина найдена. Она съехала на автомобиле с дороги
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера поздно вечером полиция обратилась за помощью к людям, чтобы установить местонахождение 34-летней Ольги, пропавшей в понедельник в деревне Мустла в Вильяндимаа. Сегодня утром женщина нашлась.
Полиция продолжала поиски всю ночь, а утром поступило сообщение о том, что в волости Вильянди с дороги съехал красный Volkswagen Jetta. Полицейские выехали на место и установили, что речь идет о разыскиваемой женщине. Ее передали медикам для проверки состояния здоровья.
Полиция благодарит всех, кто помогал распространять информацию.