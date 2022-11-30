Norstat: отрыв Партии реформ от EKRE продолжает расти(1)
Популярность возглавляющей правительство Партии реформ остается практически неизменной с конца октября, а рейтинг ее главного конкурента - оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) продолжает снижаться, об этом свидетельствуют опросы социологической службы Norstat, проведенные в период с 1 по 28 ноября, пишет RusERR.
За последнюю неделю рейтинг EKRE снизился с 25,5% до 24,4%, а поддержка реформистов выросла с 32,7% до 33,5%.
На третьей строчке остается Центристская партия, рейтинг которой увеличился на 0,6 процентного пункта и теперь составляет 16,6%.
Четвертое место занимает „Эстония 200“, поддержка которой 9,1% (+0,4 п.п.).
Рейтинг Isamaa вырос с 7,6% до 7,7%, а социал-демократов - снизился с 6,5% до 6%, „Зеленых Эстонии“ поддерживают 1,2% избирателей, партию „Правые“ - 0,8%.