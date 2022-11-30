Norstat: отрыв Партии реформ от EKRE продолжает расти

Популярность возглавляющей правительство Партии реформ остается практически неизменной с конца октября, а рейтинг ее главного конкурента - оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) продолжает снижаться, об этом свидетельствуют опросы социологической службы Norstat, проведенные в период с 1 по 28 ноября, пишет RusERR.