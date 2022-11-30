ЧП и криминал
30.11.2022, 07:14

Пожар в жилом доме унес жизни двух человек

 
Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня ночью результате пожара в жилом доме в деревне Уриссааре в волости Хяэдемеэсте в Пярнумаа погибли два человека.

В 5:23 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в Уриссааре горит одноэтажный жилой дом и в здании могут находиться люди. Прибывшие на место спасатели сразу же приступили к спасательным работам.


В тушении пожара приняли участие спасательные команды Хяэдемеэсте, Пярну и Килинги-Нымме, а также спасатели-добровольцы Тали. В 6:00 в ходе тушения пожара были обнаружены тела двух человек.

Причины возгорания будут установлены в ходе расследования.


Спасательный департамент напоминает, что исправный дымовой датчик помогает обнаружить возгорание на начальной стадии и дает возможность безопасно покинуть здание. С 2022 года наличие датчика угарного газа обязательно в зданиях, отапливаемым твердным топливом.

RusDelfi
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