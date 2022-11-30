Пожар в жилом доме унес жизни двух человек

В 5:23 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в Уриссааре горит одноэтажный жилой дом и в здании могут находиться люди. Прибывшие на место спасатели сразу же приступили к спасательным работам.



В тушении пожара приняли участие спасательные команды Хяэдемеэсте, Пярну и Килинги-Нымме, а также спасатели-добровольцы Тали. В 6:00 в ходе тушения пожара были обнаружены тела двух человек.

Причины возгорания будут установлены в ходе расследования.



Спасательный департамент напоминает, что исправный дымовой датчик помогает обнаружить возгорание на начальной стадии и дает возможность безопасно покинуть здание. С 2022 года наличие датчика угарного газа обязательно в зданиях, отапливаемым твердным топливом.