Тело пропавшего мужчины найдено в реке Пирита

Сообщалось, что последний раз Никиту видели в час ночи 27 ноября в Деревне викингов (волость Козе). После этого его местонахождение было неизвестно, телефон мужчины был отключен.

Полиция вела поиски Никиты с понедельника: были проверены больницы, опрошены его знакомые и близкие. Окрестности Деревни викингов были осмотрены с помощью собаки и дрона, но безрезультатно.

В среду в районе Деревни викингов продолжились поиски Никиты, в ходе которых водолазы нашли тело мужчины в реке Пирита. Точную причину смерти мужчины выяснит вскрытие, пока оснований подозревать преступление нет.