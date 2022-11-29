Кому таможня дает добро: шампунь для личного пользования из России ввезти можно, канистру топлива юридическим лицам - с 5 декабря нельзя(2)
5 декабря заканчивается так называемый переходный период, который был дан юридическим лицам, чтобы выполнить заключенные ранее договора и провезти в Эстонию из РФ попавшие под санкции нефтепродукты. Однако очередной пакет санкций так или иначе в силу вступил, и менее, чем через неделю провоз канистры бензина в рейсовом автобусе или принадлежащем фирме автомобиле, может обернуться наказанием в уголовном порядке. Аккуратнее Налогово-таможенный департамент просит быть и частным лицам, список санкционных товаров для которых значительно расширится уже в феврале 2023 года.
Ведущий таможенный инспектор Восточного таможенного пункта Татьяна Забалуева отмечает, что с 5 декабря вступает в силу запрет на ввоз в Эстонию нефтепродуктов из России, в первую очередь, это, разумеется, касается автомобильного топлива.
„Топливо, которое ввозится в стандартных баках грузовых автомобилей, юридическим лицам будет разрешено ввозить в количестве, необходимом для осуществления международных перевозок и в баке, соединенном с мотором. Если же будет обнаружено, что в транспортном средстве находятся канистры или другие емкости с топливом, то это является нарушением санкций и может повлечь за собой наказание в уголовном порядке“, - объяснила Татьяна Забалуева на инфочасе, организованном в управе Нарвы Налогово-таможенным департаментом.
Руководитель Восточного таможенного пункта Вирго Трейнбук подчеркивает, что речь идет, прежде всего, о злонамеренном действии: прежде всего это нарушения с целью обмануть, скрыть провоз топлива, перепродать его.
„В первый раз, как правило, мы не наказываем, а даем возможность вернуться обратно с этим запрещенным грузом“, - говорит Трейнбук, добавляя, что если нарушение будет зафиксировано повторно, то юридическому лицу может грозить наказание в рамках уголовного производства.
На данный момент, до 5 декабря, канистры с топливом можно ввезти в Эстонию, уплатив соответствующие налоги.
Важное дополнение - все эти санкции касаются также и рейсовых автобусов.
Вирго Трейнбук особо подчеркивает, что санкции направлены на ослабление экономики Российской Федерации, ведущей войну против Украины.
Что касается частных лиц, то на сегодняшний день ситуация такова: кроме ввоза топлива в баках автомобиля, разрешен провоз и в канистрах, но все это закончится 5 февраля 2023 года.
„С 5 февраля будет разрешен провоз топлива из России в стандартном баке один раз в месяц при первом пересечении границы, если мы не говорим о выкачивании топлива из бака и его перепродаже. В канистрах топливо с февраля провозить будет нельзя, как запрещено и переливание из канистры непосредственно на пункте пропуска. Придется либо вернуть топливо обратно в РФ, либо передать данное топливо вместе с канистрой на уничтожение в пользу государства. Но это если если мы не говорим об умышленном нарушении“, - подчеркивает Вирго Трейнбук.
Таможенники обращают внимание на то, что список товаров, в отношении которых есть ограничения, расширен, и рекомендуют ознакомиться с этим списком на сайте Налогово-таможенного департамента.
В числе прочего, запрещено ввозить из России косметику и уходовые средства - крема, шампуни и проч. Однако речь, все-таки идет не о тех товарах, что люди привозят исключительно для личного пользования, но о товарных партиях, - подчеркивают представители НТД.
„Если у вас с собой флакон шампуня, никто вас не накажет. Особенно если речь идет о первом нарушении“, - поясняет Вирко Трейнбук.
Важно помнить, что и из Эстонии многие товары вывозить в РФ запрещено: это электроника, люксовые товары, дроны. С полным списком запрещенных товаров можно ознакомиться на сайте НТД, но представители НТД поясняют, что вывезти старый телевизор, стоимостью менее 1000 евро для личного пользования в Россию все-таки можно.
Таможенники обращают внимание и на то, что с территории Эстонии нельзя вывозить в Россию евро или же валюты других стран-членов ЕС. Поэтому, если вы едете в Россию надолго, разумно будет везти наличные в рублях или же в долларах, на которые ограничения не распространяются.
Однако Вирко Трейнбук напоминает, что сумма в любой валюте, эквивалентная 10 000 евро и выше, подлежит декларированию. „Если вы не задекларируете эти средства, то их могут конфисковать“, - предупреждает чиновник НТД.