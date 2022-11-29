Кому таможня дает добро: шампунь для личного пользования из России ввезти можно, канистру топлива юридическим лицам - с 5 декабря нельзя

Ведущий таможенный инспектор Восточного таможенного пункта Татьяна Забалуева отмечает, что с 5 декабря вступает в силу запрет на ввоз в Эстонию нефтепродуктов из России, в первую очередь, это, разумеется, касается автомобильного топлива.

„Топливо, которое ввозится в стандартных баках грузовых автомобилей, юридическим лицам будет разрешено ввозить в количестве, необходимом для осуществления международных перевозок и в баке, соединенном с мотором. Если же будет обнаружено, что в транспортном средстве находятся канистры или другие емкости с топливом, то это является нарушением санкций и может повлечь за собой наказание в уголовном порядке“, - объяснила Татьяна Забалуева на инфочасе, организованном в управе Нарвы Налогово-таможенным департаментом.

Руководитель Восточного таможенного пункта Вирго Трейнбук подчеркивает, что речь идет, прежде всего, о злонамеренном действии: прежде всего это нарушения с целью обмануть, скрыть провоз топлива, перепродать его.

„В первый раз, как правило, мы не наказываем, а даем возможность вернуться обратно с этим запрещенным грузом“, - говорит Трейнбук, добавляя, что если нарушение будет зафиксировано повторно, то юридическому лицу может грозить наказание в рамках уголовного производства.

На данный момент, до 5 декабря, канистры с топливом можно ввезти в Эстонию, уплатив соответствующие налоги.

Важное дополнение - все эти санкции касаются также и рейсовых автобусов.

Вирго Трейнбук особо подчеркивает, что санкции направлены на ослабление экономики Российской Федерации, ведущей войну против Украины.

Что касается частных лиц, то на сегодняшний день ситуация такова: кроме ввоза топлива в баках автомобиля, разрешен провоз и в канистрах, но все это закончится 5 февраля 2023 года.