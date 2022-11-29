ГАЛЕРЕЯ | В Маарду открыли завод по производству биогаза

„Каждый шаг, который мы делаем на пути к экономике замкнутого цикла, мы делаем ради благополучия наших детей. Чем больше ископаемого топлива и минеральных удобрений мы сможем заменить биометаном и удобрениями из биоотходов, тем больше будет наш вклад в окружающую среду и экономику Эстонии. И, конечно же, во время поездки в автобусе приятно осознавать, что его топливо произведено из наших картофельных очистков“, — сказал министр окружающей среды Мадис Каллас.

По словам председателя правления EKT Ecobio OÜ Арго Лууде, завод в Маарду уникален для Эстонии, поскольку использует для производства биогаза только бытовые биоотходы общим объемом около 20 000 тонн в год. „Эта установка важна для всей Эстонии, потому что дает помогает достичь необходимых результатов в переработке отходов по нормам ЕС“, — сказал Лууде. „Чтобы достичь поставленных в ЕС целей, муниципалитеты должны собирать значительно больше отсортированных отходов, чем раньше. В настоящее время отдельно собирают только четверть биоотходов, и если ситуация не улучшится, Эстонии грозит мусорный штраф“.

По словам Арго Лууде, бюрократия и противодействие созданию очистных сооружений в Эстонии тормозят реализацию таких проектов. „На сегодняшний день современные технологии позволяют успешно сводить к минимуму как вред для окружающей среды, так и неприятные запахи в местах захоронения отходов, поэтому противодействие органов местного самоуправления объектам переработки отходов необоснованно и препятствует реализации принципов зеленого перехода“, - отметил Лууде.

Биогазовая установка в Маарду спроектирована и построена финской компанией Suomen Biovoima OY, которая специализируется на экологически чистых технологиях. Предприятие Mapri Ehitus OÜ отвечало за общее строительство завода.