ГАЛЕРЕЯ | В Маарду открыли завод по производству биогаза
Сегодня в Маарду открыли новую биогазовую установку EKT Ecobio с производственной мощностью около 2 млн. кубометров биометана в год. Газ, произведенный из бытовых биоотходов, будет использоваться в качестве топлива для таллиннских городских автобусов, а дигестат – в качестве удобрений для сельского хозяйства. Общая стоимость биогазовой установки составляет 14 млн евро.
„Каждый шаг, который мы делаем на пути к экономике замкнутого цикла, мы делаем ради благополучия наших детей. Чем больше ископаемого топлива и минеральных удобрений мы сможем заменить биометаном и удобрениями из биоотходов, тем больше будет наш вклад в окружающую среду и экономику Эстонии. И, конечно же, во время поездки в автобусе приятно осознавать, что его топливо произведено из наших картофельных очистков“, — сказал министр окружающей среды Мадис Каллас.
По словам председателя правления EKT Ecobio OÜ Арго Лууде, завод в Маарду уникален для Эстонии, поскольку использует для производства биогаза только бытовые биоотходы общим объемом около 20 000 тонн в год. „Эта установка важна для всей Эстонии, потому что дает помогает достичь необходимых результатов в переработке отходов по нормам ЕС“, — сказал Лууде. „Чтобы достичь поставленных в ЕС целей, муниципалитеты должны собирать значительно больше отсортированных отходов, чем раньше. В настоящее время отдельно собирают только четверть биоотходов, и если ситуация не улучшится, Эстонии грозит мусорный штраф“.
По словам Арго Лууде, бюрократия и противодействие созданию очистных сооружений в Эстонии тормозят реализацию таких проектов. „На сегодняшний день современные технологии позволяют успешно сводить к минимуму как вред для окружающей среды, так и неприятные запахи в местах захоронения отходов, поэтому противодействие органов местного самоуправления объектам переработки отходов необоснованно и препятствует реализации принципов зеленого перехода“, - отметил Лууде.
Биогазовая установка в Маарду спроектирована и построена финской компанией Suomen Biovoima OY, которая специализируется на экологически чистых технологиях. Предприятие Mapri Ehitus OÜ отвечало за общее строительство завода.
„Завод в Маарду — крупнейший и самый современный биогазовый завод в странах Балтии, который перерабатывает биоотходы, полученные от домашних хозяйств, ресторанов и продуктовых магазинов“, — заявил директор по продажам Suomen Biovoima OY Яни Кангасахо. „Как и другие страны, Эстония также получила поддержку со стороны государственного сектора, которая имела решающее значение для реализации этого проекта. Это заслуживающий похвалы проект, который одновременно решает множество различных задач, касающихся проблем с отходами, переработки, органических удобрений и энергии, и правительство Эстонии наглядно продемонстрировало готовность к сотрудничеству в этих вопросах“.
„С точки зрения строительства, общая строительная часть биогазовой установки должна быть синхронизирована с установкой технологического оборудования. У Mapri есть необходимый для этого опыт: проект в Маарду стал уже четвертой биогазовой установкой, которую мы построили в Эстонии“, — сказал исполнительный руководитель Mapri Ehitus Тармо Роос.
Биогазовая установка EKT Ecobio находится рядом с Маарду по адресу Вана-Нарвское шоссе, 26. Необходимые для производства газа отходы перемещаются по заводу в полностью закрытой системе, где различные виды бактерий сначала разбивают биомассу на мелкие части, а затем способствуют производству биогаза. На завершающей стадии производства газ перерабатывается и используется в качестве транспортного газа. Производимые на заводе 2 миллиона кубометров биометана могут на год обеспечить топливом 50 таллиннских городских автобусов, работающих на газе. В ходе ферментации остается около 17 500 тонн дигестата, который после сертификации будет использован на полях Северной Эстонии в качестве удобрений.
Центр экологических инвестиций выделил на создание биогазовой установки EKT Ecobio Maardu 3,9 млн евро из средств Европейского фонда регионального развития.
EKT Ecobio OÜ является дочерним предприятием AS Eesti Keskonnateenused, которое управляет работой новой биогазовой установки.