В Таллинне сократят количество городских коммерческих предприятий
Таллиннская горуправа планирует объединить АО „Таллиннский Горхолл“ с АО „Таллиннские промышленные парки“ и завершить деятельность ЦУ „Таллиннский надзор за водными предприятиями“. Изменения вызваны общим планом реорганизации управления Таллинном, в том числе с целью сокращения управленческих расходов.
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, эта реорганизация является частью созданного еще в 2019 году общего плана повышения эффективности городского управления, в том числе и экономической.
„В последние годы задачей Таллиннских промышленных парков, наряду с реализацией других проектов, была подготовка к созданию киногородка, который представляет собой важный и ответственный городской проект по развитию. Горхолл и прилегающая территория также находятся в ожидании развития, составлением концепции развития этого объекта уже занимается Таллиннский центр стратегического управления. Мы решили передать связанные с развитием Горхолла работы акционерному обществу „Таллиннские промышленные парки“, где уже собран определенный опыт управления проектами развития, - сказал Кылварт. - Что касается Таллиннского надзора за водными предприятиями, то это учреждение выполняло возложенные на самоуправление обязательства по надзору, однако в ходе реорганизации эти задачи начиная с декабря будут переданы Департаменту окружающей среды и коммунального хозяйства“.
Согласно плану горуправы, Таллиннский центр стратегического управления приступит к подготовке к изменениям, чтобы объединить АО „Таллиннский Горхолл“ с АО „Таллиннские промышленные парки“ таким образом, что деятельность АО „Таллиннский Горхолл“ будет прекращена, а АО „Таллиннские промышленные парки“ будет переименован в АО „Таллиннское городское развитие“ (AS Tallinna Linnaarendus). Также Центр стратегического управления приступит к процедурам по прекращению деятельности ЦУ „Таллиннский надзор за водными предприятиями“ в соответствии с решением №114 Таллиннского городского собрания от 3 ноября 2022 года „Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas ning Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Tallinna Vesi vahel sõlmitava halduslepingu projekti heakskiitmine“ (Назначение водного предприятия в районе основной деятельности Таллиннского водоснабжения и канализации, а также одобрение договора об администрировании между городом Таллинном и АО Tallinna Vesi), согласно которому с 1 декабря 2022 административная обязанность по надзору переходит к Департаменту окружающей среды и коммунального хозяйства.
Решения, связанные с реорганизацией городских коммерческих учреждений, планируется принять на заседании Таллиннской горуправы, которое состоится 30 ноября.
Изменение плана управления Таллинном было инициировано в 2019 году, тогда был проведен анализ деятельности Таллинна в качестве организации и представлены предложения, направленные на повышение качества городского управления и введение изменений внутри организации. В качестве первых изменений в 2019 году были объединены Таллиннский департамент коммунального хозяйства и Таллиннский департамент окружающей среды, весной 2020 года была прекращена деятельность администрируемого городом учреждения „Таллиннские кладбища“, его задачи были переданы администрируемому городом учреждению „Парк Кадриорг“. В качестве следующих изменений в 2020 году была прекращена деятельность учреждений ЦУ „Таллиннский центр развития и повышения квалификации“, ЦУ „Таллиннское телевидение“, SA Lutreola, а SA Lutreola вошло в состав АО „Таллиннский городской транспорт“.
В 2021 году в результате реорганизации деятельности имеющихся учреждений был создан Таллиннский центр стратегического управления. Основные сферы деятельности Центра стратегического управления – это стратегическое планирование и инновации, поддержка предпринимательской среды, координация развития городских услуг, оказание опорных услуг, а также реализация крупных городских проектов. Задача Центра стратегического управления – увеличить конкурентоспособность Таллинна на международном уровне, чтобы привлечь сюда больше инвестиций, предпринимателей, туристов, таким образом увеличив доход города. В ходе этой же реорганизации была прекращена деятельность администрируемого Таллиннским департаментом предпринимательства учреждения „Таллиннское энергетическое агентство“, его задачи были переданы Центру стратегического управления. В качестве отдельного учреждения прекратил деятельность Таллиннский городской архив, его задачи были переданы Таллиннской городской канцелярии. Три городских департамента – Таллиннский департамент спорта и молодежи, Таллиннский департамент культуры и Таллиннский департамент образования – в результате преобразований были объединены в два департамента: Таллиннский департамент культуры и спорта и Таллиннский департамент образования, в сферу ответственности последнего вошла молодежная работа.