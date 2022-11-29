В Таллинне сократят количество городских коммерческих предприятий

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, эта реорганизация является частью созданного еще в 2019 году общего плана повышения эффективности городского управления, в том числе и экономической.

„В последние годы задачей Таллиннских промышленных парков, наряду с реализацией других проектов, была подготовка к созданию киногородка, который представляет собой важный и ответственный городской проект по развитию. Горхолл и прилегающая территория также находятся в ожидании развития, составлением концепции развития этого объекта уже занимается Таллиннский центр стратегического управления. Мы решили передать связанные с развитием Горхолла работы акционерному обществу „Таллиннские промышленные парки“, где уже собран определенный опыт управления проектами развития, - сказал Кылварт. - Что касается Таллиннского надзора за водными предприятиями, то это учреждение выполняло возложенные на самоуправление обязательства по надзору, однако в ходе реорганизации эти задачи начиная с декабря будут переданы Департаменту окружающей среды и коммунального хозяйства“.