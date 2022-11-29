В Таллинне стартовали киберучения НАТО Cyber Coalition 2022
В проводимых в пятнадцатый раз учениях примут участие около тысячи киберзащитников из 26 стран-союзников, Финляндии, Грузии, Ирландии, Японии, Швеции, Швейцарии. Кроме того, представлен Европейский Союз, а также участники из частного сектора и университетов. В качестве наблюдателя участвует Южная Корея. В ходе учений будут разыграны реальные вызовы, например, кибератаки на электроэнергетическую инфраструктуру и силы союзников НАТО в ситуациях операций.
„Хотя мы меньше слышим об этом, против Украины проводятся кибероперации, которые начались еще до 24 февраля. Кибератаки против стран-союзников являются ежедневными, но сопротивление им не является чем-то само собой разумеющимся — именно поэтому необходимо, чтобы союзники на уровне НАТО отрабатывали все возможные сценарии, чтобы мы могли в дальнейшем отвечать на вопросы о кибератаках: да, они были, но до сих пор они не оказали существенного влияния,“ - пояснил министр обороны Ханно Певкур.
„Союзники самоотверженно занимаются защитой критической инфраструктуры, укреплению устойчивости и киберзащиты. Мы продолжаем повышать свою защиту от злонамеренной киберактивности и поддерживаем друг друга, чтобы сдерживать, защищать и отвечать на весь спектр кибератак. В том числе мы рассматриваем возможные коллективные контратаки“, — сказал руководитель учений капитан-лейтенант ВМС США Чарльз Эллиотт. Учения позволят союзникам по НАТО усилить свой потенциал по круглосуточной защите сетей информационных технологий от кибератак и обмену информацией о кибератаках в режиме реального времени с союзниками и партнерами.
Учения Cyber Coalition проводились в Эстонии с 2013 года, кроме того, к учениям под руководством CR14 присоединяются виртуально участники из других столиц и местонахождений. „Cyberranger команде CR14 выпала большая честь и привилегия поддерживать одно из самых важных учений НАТО по коллективной обороне, предоставляя киберучебную площадку с широкими возможностями, которая обладает потенциалом усилить кибервозможности и инновации как Эстонии, так и наших союзников, „ - сказал исполнительный директор CR14 Сийм Алаталу.
CR14 — это основанное Министерством обороны целевое учреждение, которое базируется на более чем 11-летнем опыте киберполигона (Cyber Range) в области учений, тестирования, валидирования и экспериментирования. Целью CR14 являются оборонные исследования и разработки в области кибербезопасности, содействие развитию международного сотрудничества в области кибербезопасности, организация обучения и предоставление услуг в области кибербезопасности. Киберфизические решения CR14 — электричес