В Таллинне стартовали киберучения НАТО Cyber Coalition 2022

В проводимых в пятнадцатый раз учениях примут участие около тысячи киберзащитников из 26 стран-союзников, Финляндии, Грузии, Ирландии, Японии, Швеции, Швейцарии. Кроме того, представлен Европейский Союз, а также участники из частного сектора и университетов. В качестве наблюдателя участвует Южная Корея. В ходе учений будут разыграны реальные вызовы, например, кибератаки на электроэнергетическую инфраструктуру и силы союзников НАТО в ситуациях операций.

„Хотя мы меньше слышим об этом, против Украины проводятся кибероперации, которые начались еще до 24 февраля. Кибератаки против стран-союзников являются ежедневными, но сопротивление им не является чем-то само собой разумеющимся — именно поэтому необходимо, чтобы союзники на уровне НАТО отрабатывали все возможные сценарии, чтобы мы могли в дальнейшем отвечать на вопросы о кибератаках: да, они были, но до сих пор они не оказали существенного влияния,“ - пояснил министр обороны Ханно Певкур.

„Союзники самоотверженно занимаются защитой критической инфраструктуры, укреплению устойчивости и киберзащиты. Мы продолжаем повышать свою защиту от злонамеренной киберактивности и поддерживаем друг друга, чтобы сдерживать, защищать и отвечать на весь спектр кибератак. В том числе мы рассматриваем возможные коллективные контратаки“, — сказал руководитель учений капитан-лейтенант ВМС США Чарльз Эллиотт. Учения позволят союзникам по НАТО усилить свой потенциал по круглосуточной защите сетей информационных технологий от кибератак и обмену информацией о кибератаках в режиме реального времени с союзниками и партнерами.