„Никто не пытается меня обнять“: иностранцы назвали самые недооцененные плюсы Эстонии(12)
В последнее время мы привыкли ругать текущую ситуацию в стране - рост цен, экономический кризис, недовольство политикой. Однако иногда стоит посмотреть на ситуацию со стороны и увидеть еще и положительные стороны места, в котором мы живем. А еще лучше - узнать мнение людей, которые приехали сюда из других стран и которым есть с чем стравнить.
Безопасность и тишина
В группе на Facebook „Expats in Tallinn/Estonia“ возникло обсуждение плюсов жизни в Эстонии, которые, как правило, остаются недооцененными. Как оказалось, чаще всего живущие в Эстонии эстонцы отмечают высокий уровень безопасности.
Лисанн (комментарий набрал наибольшее количество реакций):
„Как женщина, ты можешь безопасно ходить одна по улицам даже в 2 часа ночи. В других странах это было бы слишком опасно. Я бы сказала, что Эстония - это вообще одна из самых безопасных стран в мире, здесь даже дети могут гулять одни“.
Алиссия:
„Уровень безопасности. Все мои иностранные коллеги были в шоке, когда увидели маленьких детей школьного возраста одних на улице. Они говорят, что никогда не будут чувствовать себя в безопасности, отпустив своих детей в таком возрасте гулять одних“.
Рафаэль:
„Тишина. Вы принимаете это как должное. Тем не менее после почти года в Таллинне я отправился в путешествие по югу Италии, одному из моих любимых мест на земле. И там мне не хватало тишины“.
Ахмед:
„Жизнь здесь очень комфортна, города маленькие, вы можете запросто кататься на велосипеде или скутере. Аэропорт в нескольких минутах езды, морской порт в нескольких минутах ходьбы, работа также в нескольких минутах езды. Все делается онлайн.
Также это одна из самых безопасных и малолюдных стран мира. Можно гулять поздно ночью, ноль вопросов, ваши дети могут выйти и поиграть без проблем... это мечта“.
Спокойствие и уважение к личному пространству
Никто тебя не осуждает, каждый занимается своим делом, никаких „small talk“ - эти черты, которые кому-то могут показаться признаками закрытости и холодности, как оказалось, восхищают многих комментаторов.
Кейт:
„Мне нравится интровертная атмосфера, эстонское уважение к личному пространству и тот факт, что никто не пытается меня обнять или поцеловать“.
Клара:
„Люди не напряжены - в пробке, в очереди в магазине... Друг-румын спросил меня, как это возможно, что все такие спокойные, когда в очереди 4 человека, а кассир никуда не торопится... Тут почти никто не торопится“.
Кроме того, иностранцы оценили качество воздуха, природу, а такжевозможность получать государственные услуги онлайн и эстонское гостиприимство.
Кристина:
„Помощь при переезде. Я жила во Франции и Канаде, и Эстония, безусловно, лучше всех принимает иностранцев. А также бесплатные уроки языка“.
Мудиага:
„Безопасность и эффективность большинства государственных услуг. Они почему-то называют это „E-Estonia“, верно?“
Джеймс:
„Переезд в Эстонию из Великобритании привнес в жизнь некоторые изменения. Мне нравится образ жизни здесь. Тут мирно, спокойно, есть красивая природа, а качество воздуха отличное. Я обнаружил, что здесь соблюдают баланс между работой и личной жизнью. Я ценю то, что в стране существует хорошо организованная государственная система, где в открытом доступе находится практически вся общественная информация и также есть доступ к основным услугам онлайн. Кроме того, страна очень безопасна и имеет разумные законы и правила для личной безопасности. Я люблю Эстонию и за 4 года ни разу не оглядывался назад. Мне просто нужно посвятить некоторое время освоению языка. Ну а пока что „aitäh eestlane kõige eest, mis oled mulle andnud“.