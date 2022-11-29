„Никто не пытается меня обнять“: иностранцы назвали самые недооцененные плюсы Эстонии

Безопасность и тишина

В группе на Facebook „Expats in Tallinn/Estonia“ возникло обсуждение плюсов жизни в Эстонии, которые, как правило, остаются недооцененными. Как оказалось, чаще всего живущие в Эстонии эстонцы отмечают высокий уровень безопасности.

Лисанн (комментарий набрал наибольшее количество реакций):

„Как женщина, ты можешь безопасно ходить одна по улицам даже в 2 часа ночи. В других странах это было бы слишком опасно. Я бы сказала, что Эстония - это вообще одна из самых безопасных стран в мире, здесь даже дети могут гулять одни“.

Алиссия:

„Уровень безопасности. Все мои иностранные коллеги были в шоке, когда увидели маленьких детей школьного возраста одних на улице. Они говорят, что никогда не будут чувствовать себя в безопасности, отпустив своих детей в таком возрасте гулять одних“.

Рафаэль:

„Тишина. Вы принимаете это как должное. Тем не менее после почти года в Таллинне я отправился в путешествие по югу Италии, одному из моих любимых мест на земле. И там мне не хватало тишины“.

Ахмед:

„Жизнь здесь очень комфортна, города маленькие, вы можете запросто кататься на велосипеде или скутере. Аэропорт в нескольких минутах езды, морской порт в нескольких минутах ходьбы, работа также в нескольких минутах езды. Все делается онлайн.

Также это одна из самых безопасных и малолюдных стран мира. Можно гулять поздно ночью, ноль вопросов, ваши дети могут выйти и поиграть без проблем... это мечта“.

Спокойствие и уважение к личному пространству

Никто тебя не осуждает, каждый занимается своим делом, никаких „small talk“ - эти черты, которые кому-то могут показаться признаками закрытости и холодности, как оказалось, восхищают многих комментаторов.

Кейт:

„Мне нравится интровертная атмосфера, эстонское уважение к личному пространству и тот факт, что никто не пытается меня обнять или поцеловать“.

Клара: