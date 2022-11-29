Эксперт: есть две группы людей, которым стоит пересмотреть свой выбор пенсионного фонда

Когда почти 20 лет назад была создана эстонская пенсионная система, не существовало рискованных фондов с более высокой ожидаемой доходностью, инвестирующих почти полностью в акции. „Вот почему многие люди до сих пор имеют пенсионные фонды с меньшей долей акций и меньшим риском, хотя в действительности их инвестиционный горизонт по-прежнему составляет не менее 10–30 лет“, – говорит Мадиссон. Тем, кто начал с более „спокойного“ фонда и продолжает накапливать в нем средства, безусловно, стоит пересмотреть свой выбор.

Еще одна целевая группа, которая может пересмотреть свой выбор пенсионного фонда, – это молодые люди, которые недавно вышли на рынок труда и которые не сами сделали свой выбор в пользу конкретного фонда второй ступени, а получили его по жребию. „Еще некоторое время назад для молодых людей выбирали консервативные фонды, хотя молодой человек предпочел бы выбрать фонд с более высоким риском и более высокой ожидаемой доходностью“, – говорит Мадиссон.

Выбрав пенсионный фонд, соответствующий вашему возрасту, вы можете придерживаться его дольше. „После того, как вы нашли подходящий вам фонд и сделали правильный выбор в соответствии с вашим возрастом, рекомендуемое время для снижения риска или смены фонда – начиная с 50 лет и далее, по мере приближения к выходу на пенсию. Затем, через пять лет, пенсионный фонд можно будет пересмотреть еще раз, чтобы сделать переход к выходу на пенсию максимально плавным и сбалансированным“, – сказал Мадиссон.

Если вы хотите еще больше инвестировать в свое будущее, то третья пенсионная ступень – это достойный следующий шаг. В качестве ежемесячных инвестиций вы можете начать всего с пары сотен евро. „Всегда легче и смелее сделать меньший шаг, вот почему стоит начинать с меньших сумм. Затем, когда вы почувствуете это и наберетесь опыта, вы можете посмотреть, стоит ли увеличивать сумму и на сколько“, – говорит Мадиссон. С помощью пенсионных калькуляторов очень легко разыграть различные сценарии.