Эксперт: есть две группы людей, которым стоит пересмотреть свой выбор пенсионного фонда
В Эстонии есть две целевые группы пенсионных вкладчиков, которым было бы целесообразно при первой же возможности пересмотреть свой выбор пенсионного фонда, советует Вахур Мадиссон, управляющий пенсионными фондами Luminor.
Когда почти 20 лет назад была создана эстонская пенсионная система, не существовало рискованных фондов с более высокой ожидаемой доходностью, инвестирующих почти полностью в акции. „Вот почему многие люди до сих пор имеют пенсионные фонды с меньшей долей акций и меньшим риском, хотя в действительности их инвестиционный горизонт по-прежнему составляет не менее 10–30 лет“, – говорит Мадиссон. Тем, кто начал с более „спокойного“ фонда и продолжает накапливать в нем средства, безусловно, стоит пересмотреть свой выбор.
Еще одна целевая группа, которая может пересмотреть свой выбор пенсионного фонда, – это молодые люди, которые недавно вышли на рынок труда и которые не сами сделали свой выбор в пользу конкретного фонда второй ступени, а получили его по жребию. „Еще некоторое время назад для молодых людей выбирали консервативные фонды, хотя молодой человек предпочел бы выбрать фонд с более высоким риском и более высокой ожидаемой доходностью“, – говорит Мадиссон.
Выбрав пенсионный фонд, соответствующий вашему возрасту, вы можете придерживаться его дольше. „После того, как вы нашли подходящий вам фонд и сделали правильный выбор в соответствии с вашим возрастом, рекомендуемое время для снижения риска или смены фонда – начиная с 50 лет и далее, по мере приближения к выходу на пенсию. Затем, через пять лет, пенсионный фонд можно будет пересмотреть еще раз, чтобы сделать переход к выходу на пенсию максимально плавным и сбалансированным“, – сказал Мадиссон.
Если вы хотите еще больше инвестировать в свое будущее, то третья пенсионная ступень – это достойный следующий шаг. В качестве ежемесячных инвестиций вы можете начать всего с пары сотен евро. „Всегда легче и смелее сделать меньший шаг, вот почему стоит начинать с меньших сумм. Затем, когда вы почувствуете это и наберетесь опыта, вы можете посмотреть, стоит ли увеличивать сумму и на сколько“, – говорит Мадиссон. С помощью пенсионных калькуляторов очень легко разыграть различные сценарии.
По мнению Мадиссона, при выборе фонда не стоит уделять слишком много внимания стоимости управления фондом. „История показывает, что фонды с более низкой стоимостью не обязательно являются самыми прибыльными, потому что фонды с более высокой стоимостью активно управляют инвестициями для достижения желаемой доходности“, – сказал он.
В активно управляемых фондах менеджеры фонда могут увеличивать и уменьшать риск, например, в периоды волатильности, такие как текущий, тем самым сглаживая различия в бизнес-циклах. С другой стороны, пассивные индексные фонды, которые инвестируют в основном в акции и подвержены нечастым изменениям в содержании, все чаще добавляются как во вторую, так и в третью ступень.
Недавно выбор Luminor был дополнен устойчивыми индексными фондами. „Мы хотели предложить пенсионным вкладчикам возможность создать свой пенсионный портфель, основанный на их собственных ценностях. Именно поэтому у нас есть устойчивые индексные фонды как во второй, так и в третьей ступени, и они были хорошо приняты клиентами“, – говорит Мадиссон.