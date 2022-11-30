Издевательства в интернете: есть ли в Эстонии возможность привлечь к разборкам полицию?

Основная битва идет, конечно, в комментариях. Уж там хватает и оскорблений, и прямых и косвенных угроз. Но порой человеку, который кому-то не угодил или просто несимпатичен, автор посвящает целый пост. Так случилось, к примеру, совсем недавно, когда в одной из общественных нарвских групп появился якобы скриншот поста депутата городского собрания Екатерины Платоновой. Разместил этот пост бывший депутат Геннадий Афанасьев, известный создатель „шаржей“ на публичных служащих. Только сам пост как шарж не выглядел, поскольку автор, заменив в фотошопе фото и фразы, преподнес его так, как будто бы это реальный пост Екатерины. Под публикацией тут же появились комментарии, выражавшие недовольство и возмущение нарвитян, мол, как такое может писать депутат городского собрания. Сама Екатерина в группе на Фэйсбуке не состоит, поэтому увидеть и вовремя отреагировать не cмогла. Но, разумеется, нашлись те, кто переслал женщине скриншоты. В суд Екатерина идти не хочет, считая это тратой времени и средств. Но, по ее словам, ее саму беспокоит то, что подобные посты могут увидеть дети тех, кого пытаются оскорбить.