29.11.2022, 07:30
Выпускники гимназий снова не смогут сдать экзамен по русскому языку
Для завершения гимназии учащиеся должны сдать экзамен по математику, эстонскому языку и одному иностранному языку.
В случае немецкого, французского и русского языков такой экзамен на практике заменяется международно признанными тестами, составляемыми при поддержке иностранных партнеров в соответствующих странах.
В случае русского языка тесты проводились в сотрудничестве с Российским университетом дружбы народов. Это сотрудничество приостановлено, поэтому сдача международно признанного экзамена по русскому языку в Эстонии невозможна.