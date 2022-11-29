Новости Эстонии
29.11.2022, 07:30

Выпускники гимназий снова не смогут сдать экзамен по русскому языку

 
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Это весной, как и год назад, выпускники гимназий в Эстонии не смогут сдать экзамен по русскому языку, приравненный к государственному экзамену и имеющий международное признание, пишет RusERR.

Для завершения гимназии учащиеся должны сдать экзамен по математику, эстонскому языку и одному иностранному языку.

В случае немецкого, французского и русского языков такой экзамен на практике заменяется международно признанными тестами, составляемыми при поддержке иностранных партнеров в соответствующих странах.

В случае русского языка тесты проводились в сотрудничестве с Российским университетом дружбы народов. Это сотрудничество приостановлено, поэтому сдача международно признанного экзамена по русскому языку в Эстонии невозможна.

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