Экономика
28.11.2022, 22:00

Вернувшаяся недавно в строй электростанция Аувере вновь остановлена

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Электростанция Аувере
Электростанция Аувере
ФОТО: PRIIT SIMSON | Delfi Meedia

На прошлой неделе после проведения основательных ремонтно-профилактических работ была введена в строй электростанция компании Eesti Energiа в Аувере (Ида-Вирумаа). Однако из-за утечки в теплообменной установке электростанция в воскресенье была вновь остановлена до среды следующей недели, пишет Ärileht.

По мнению концерна Eesti Energiа остановка электростанции Аувере не должна привести к повышению цены на электричество. Правда, можно ждать к следующей неделе во всем регионе определенного роста цен, обусловленного более высоким потреблением из-за похолодания, а также в связи с тем, что синоптики прогнозируют слабый ветер.

Ремонтные работы на электростанции продолжатся до 7 декабря.

Нарвские электростанции Eesti Energia на прошлой неделе подали на рынок 820 MW. По заверению концерна, плановые ремонтно-профилактические работы на основных генерирующих мощностях к этой зиме проведены.

Электростанция Аувере находилась на ремонтно-техническом обслуживании в течение 45 дней со 2 октября.

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