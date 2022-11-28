Вернувшаяся недавно в строй электростанция Аувере вновь остановлена

По мнению концерна Eesti Energiа остановка электростанции Аувере не должна привести к повышению цены на электричество. Правда, можно ждать к следующей неделе во всем регионе определенного роста цен, обусловленного более высоким потреблением из-за похолодания, а также в связи с тем, что синоптики прогнозируют слабый ветер.