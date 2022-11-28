Вернувшаяся недавно в строй электростанция Аувере вновь остановлена(1)
На прошлой неделе после проведения основательных ремонтно-профилактических работ была введена в строй электростанция компании Eesti Energiа в Аувере (Ида-Вирумаа). Однако из-за утечки в теплообменной установке электростанция в воскресенье была вновь остановлена до среды следующей недели, пишет Ärileht.
По мнению концерна Eesti Energiа остановка электростанции Аувере не должна привести к повышению цены на электричество. Правда, можно ждать к следующей неделе во всем регионе определенного роста цен, обусловленного более высоким потреблением из-за похолодания, а также в связи с тем, что синоптики прогнозируют слабый ветер.
Ремонтные работы на электростанции продолжатся до 7 декабря.
Нарвские электростанции Eesti Energia на прошлой неделе подали на рынок 820 MW. По заверению концерна, плановые ремонтно-профилактические работы на основных генерирующих мощностях к этой зиме проведены.
Электростанция Аувере находилась на ремонтно-техническом обслуживании в течение 45 дней со 2 октября.