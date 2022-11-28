Новости Эстонии
28.11.2022, 19:15

ФОТО И ВИДЕО | Часть Тарту оказалась полностью обесточена

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Delfi
Район Ülejõe погрузился в темноту
Район Ülejõe погрузился в темноту
ФОТО: Lugeja foto

В понедельник вечером (около 18 часов) в тартуском районе Юлейыэ (Ülejõe) без света осталось 351 домохозяйство.

Как установили ремонтники Elektrilevi, место изначальной аварии - подстанция по адресу Роози, 2а, в которой произошло задымление. Затем обесточенными оказались еще десять подстанций.

Предприятие Elektrilevi на данный момент не может дать точный прогноз - когда во все дома вернется электричество.

По данным Delfi, без света остались по меньшей мере два магазина - Selver ABC на улице Раатузе и Ülejõe Coop. В последний в 19.45 электричество было подано.

Отключение электричества в Тарту

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