ФОТО | В Таллинне продолжился процесс по делу Porto Franco

Подсудимых трое: бизнесмен Хиллар Тедер, бывший генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб и Центристская партия как юридическое лицо.

В ходе четвертого дня слушаний был допрошен Михаил Корб.

В чем суть дела?

По версии прокуратуры, при содействии Михаила Корба предприятие Porto Franco получило в „центристкой“ мэрии Таллинна преимущество при определении платы за сервитут. С первоначальных 776 580 евро плата снизилась до 301 000 евро. Взамен связанный с Porto Franco предприниматель Хиллар Тедер пожертвовал партии 120 000 евро, хотя звучали и цифры в размере одного миллиона евро.

По словам ведущего государственного прокурора Таави Перна, ситуация, когда вместо честного и прозрачного ведения бизнеса стороны пытаются добиться успеха посредством незаконных соглашений, наносит ущерб здоровой экономической среде: „Решения в государственном секторе должны быть и выглядеть прозрачными, а этого можно достичь только в том случае, если в подобных ситуациях решения принимаются на одинаковых основаниях и всегда в соответствии с одними и теми же принципами“.

Сами подсудимые говорят, что преступлений не совершали и что прокуратура ошибается. Чья версия верна, выяснит суд.

Начавшийся 11 ноября судебный процесс продлится до выборов в Рийгикогу в следующем году и далее. Всего запланировано 26 заседаний, последнее из которых состоится 24 августа 2023 года.