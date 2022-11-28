28.11.2022, 20:25
„Гражданином года 2022“ стала руководитель НКО „Слава Украине“(5)
ФОТО: МВД ЭР
Обладателем почетного титула „Гражданин года 2022“ стала организатор и исполнительный директор НКО „Слава Украине“ (Slava Ukraini) Йоханне-Марии Лехтме.
Имя победителя ежегодного почетного конкурса объявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, пишет rus.err.
„Гражданин года Йоханна-Мария Лехтме, несомненно, является лицом минувшего года в цветах украинского флага, - сказал министр. - Завершающийся год был омрачен нападением России на свободную Украину и ее народ. За эти месяцы мы увидели, как быстро и эффективно наши общественные организации и волонтеры действовали, помогая украинцам на родине с первых же дней войны, а также оказывая поддержку прибывшим сюда военным беженцам“.