Eesti Loto призывает своих онлайн-игроков зарегистрироваться в новой игровой среде

Чтобы обеспечить плавный переход на новую онлайн-среду, руководитель Eesti Loto Рийна Роозипуу призывает всех игроков в лотерею заблаговременно, до 6 декабря, зарегистрировать свой игровой аккаунт в новой игровой среде. Купить билет в новой веб-среде можно уже сейчас.

Новый игровой аккаунт можно зарегистрировать здесь.

„У нас около 280 000 игроков, которые покупают лотерею через веб-сайт. Чтобы продолжить игру после обновления веб-среды, все игроки должны заново зарегистрировать свой игровой аккаунт. В ходе регистрации игрок должен подтвердить адрес своей электронной почты и банковский счет, тем самым обеспечив правильность данных, в том числе и для получения выигрыша. Предыдущая игровая история уже перенесена ​​в новую среду“, — сказала Рийна Роозипуу.

Новая веб-среда создана для того, чтобы предоставить клиентам Eesti Loto более современные игровые возможности:

Впервые внедрён э-кошелёк, оплата билетов происходит за счёт находящихся в э-кошельке средств, деньги в э-кошелёк можно перечислить как с расчётного счёта, так и карточкой.

Выигрыши величиной до 1999,99 евро перечисляются в э-кошелёк сразу после розыгрыша ;

В э-кошелёк можно заказать перечисление выигрышей величиной до 1999,99 € по бумажным билетам;

Выигрыши не имеют срока давности , их перечисляют по истечению срока выплаты, т.е. спустя 90 дней, в э-кошелёк игрока;

Для покупки билетов можно оформить постоянную подписку и установить лимит покупок .

В игровом аккаунте видны все билеты независимо от канала покупок начиная с 2020 года.

Скоро добавится новая ежедневная лотерея Jokker с главным выигрышем в один миллион евро.

Подробнее о возможностях новой веб-среды можно прочитать здесь.

Владельцем акционерного общества Eesti Loto на 100% является государство. Ежегодно около 440 000 человек играют в различные лотерейные игры Eesti Loto, такие как Bingo loto, Eurojackpot, Vikinglotto, Keno. Eesti Loto платит налог на азартные игры в размере 18% с каждого лотерейного билета в пользу эстонского общества. В 2021 году Eesti Loto выплатило государству в качестве налога на азартные игры в общей сложности 15,2 млн евро, а за 10 месяцев этого года – 13,1 млн евро. В прошлом году Eesti Loto выплатила игрокам в лотерею более 33 миллионов евро, за 10 месяцев этого года было выиграно 30,7 миллионов евро.