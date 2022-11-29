Курьезные страховые случаи с автомобилями в Эстонии: овца облизала, а лошадь покусала машину

Машина, на которую напали лошади

Например, один раз в страховую компанию обратился мужчина, который сообщил, что по дороге в загородный дом он проезжал мимо пастбища, где стояли лошади. По какой-то причине машина вызвала у них раздражение. Так как электрическая изгородь пастбища была неисправна, более смелые лошади вышли за ее пределы и вместе напали на Toyota Land Cruiser, которому было лишь несколько лет. Шокированный водитель остановил машину, но животных это не успокоило. Вероятно, они тоже были в шоке, так как обычно дружелюбные животные перегородили дорогу и продолжили нападение. Самые нервные из них успели отгрызть передние фары автомобиля и сильно поцарапать капот. В итоге сумма ущерба превысила 8000 евро, и она была полностью возмещена страховой компанией.

Автомобиль, вылизанный овцами в полосы

Содержащиеся в соли минеральные вещества нужны для жизнедеятельности не только людям, но и представителям животного мира. Так, многие клиенты ERGO сталкивались с овцами, которые в зимнее время слизывали соль с их машины. Однако овечий язык достаточно шершавый, в результате чего автомобили получили повреждения лакокрасочного покрытия и царапины на кузове, стоимость ремонта которых обычно достигает тысяч евро.

Разорванные крылья

Еще одна курьезная история из практики ERGO рассказывает о неожиданном исходе погони собак за кошкой. А именно, спасавшаяся от собак кошка нашла убежище на шине под аркой автомобиля. Собаки не смирились с поражением – они стали грызть зубами крыло автомобиля, пока его края не скрутились, как крышка консервной банки. Несмотря ни на что, добраться до кошки им не удалось. Поскольку это были бродячие собаки и установить их владельцев было невозможно, возместить причиненный ущерб также было некому. После выполнения кузовных работ страховая компания возместила владельцу автомобиля ущерб в размере 1700 евро.

Залезшие в машину мыши