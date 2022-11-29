Курьезные страховые случаи с автомобилями в Эстонии: овца облизала, а лошадь покусала машину
Время от времени страховщики сталкиваются со страховыми случаями, которые поражают даже самых опытных специалистов по рассмотрению ущерба. Страховая компания ERGO рассказывает о некоторых особенно необычных случаях, когда страхование каско ERGO спасло автовладельцев от неожиданного ущерба.
Машина, на которую напали лошади
Например, один раз в страховую компанию обратился мужчина, который сообщил, что по дороге в загородный дом он проезжал мимо пастбища, где стояли лошади. По какой-то причине машина вызвала у них раздражение. Так как электрическая изгородь пастбища была неисправна, более смелые лошади вышли за ее пределы и вместе напали на Toyota Land Cruiser, которому было лишь несколько лет. Шокированный водитель остановил машину, но животных это не успокоило. Вероятно, они тоже были в шоке, так как обычно дружелюбные животные перегородили дорогу и продолжили нападение. Самые нервные из них успели отгрызть передние фары автомобиля и сильно поцарапать капот. В итоге сумма ущерба превысила 8000 евро, и она была полностью возмещена страховой компанией.
Автомобиль, вылизанный овцами в полосы
Содержащиеся в соли минеральные вещества нужны для жизнедеятельности не только людям, но и представителям животного мира. Так, многие клиенты ERGO сталкивались с овцами, которые в зимнее время слизывали соль с их машины. Однако овечий язык достаточно шершавый, в результате чего автомобили получили повреждения лакокрасочного покрытия и царапины на кузове, стоимость ремонта которых обычно достигает тысяч евро.
Разорванные крылья
Еще одна курьезная история из практики ERGO рассказывает о неожиданном исходе погони собак за кошкой. А именно, спасавшаяся от собак кошка нашла убежище на шине под аркой автомобиля. Собаки не смирились с поражением – они стали грызть зубами крыло автомобиля, пока его края не скрутились, как крышка консервной банки. Несмотря ни на что, добраться до кошки им не удалось. Поскольку это были бродячие собаки и установить их владельцев было невозможно, возместить причиненный ущерб также было некому. После выполнения кузовных работ страховая компания возместила владельцу автомобиля ущерб в размере 1700 евро.
Залезшие в машину мыши
Осенью и зимой учащаются случаи, когда мыши в поисках тепла находят уютный дом в недрах какого-нибудь автомобиля. Грызуны имеют привычку перегрызать провода, и такие повреждения обычно обнаруживаются только при выходе из строя электроники автомобиля. Повреждения в подобных случаях сильно варьируются в зависимости от того, насколько мыши успевают „обустроить“ свой новый дом.
По словам Кайдо Нааритса, руководителя портфеля страхования транспортных средств ERGO, бывали и такие ситуации, когда, например, оставленные в машине возбужденные собаки и кошки рвали сиденья или же просто точили когти об обивку салона, чтобы скоротать время. Поэтому Нааритс подчеркивает, что страхование каско все-таки не покрывает ущерб во всех без исключения случаях. „Вышеописанные случаи были покрыты страхованием каско, так как собственнику было бы трудно, если не невозможно, их предотвратить, однако владелец каждого транспортного средства несет ответственность за перевозку домашних животных. Если существует риск того, что домашнее животное может повредить салон или багажный отсек, то для перевозки мы рекомендуем использовать клетку“, – пояснил Нааритс.