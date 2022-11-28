ФОТО ИЗ НОЧНОГО ПОЕЗДА | Рейнсалу приехал в Киев вместе с зарубежными коллегами. Это самая большая делегация с начала войны

По словам Рейнсалу, организовавшего совместный визит, цель визита – отметить Украину за ее героическую непрекращающуюся борьбу за свободу и демократию. „Находясь сегодня здесь, мы хотим заверить Украину, что солидарны с ней. Мы будем и дальше поддерживать Украину в военном, экономическом и политическом плане“, – сказал Рейнсалу.

„Наступившая зима будет очень тяжелой для жителей Украины, потому что Россия систематически уничтожает гражданскую инфраструктуру, в том числе электростанции. Это действительно знаково, что мы с нашими коллегами из Северных и Балтийских стран начали свой визит со штаб-квартиры украинской электроэнергетической компании „УкрЭнерго“, чьи системы сильно пострадали под преднамеренным и бесчеловечным ракетным обстрелом России. Россия использует энергетическую безопасность людей как оружие, и это действительно постыдно“.

Рейнсалу подчеркнул, что для того, чтобы помочь людям пережить зиму, необходимо помогать Украине в восстановлении инфраструктуры уже сейчас, когда Россия продолжает свои ракетные обстрелы. „Я благодарен, что в сотрудничестве с жителями Эстонии и предпринимателями мы отправляем украинцам генераторы, теплую одежду и еду“.