Ученые обеспокоены: расчетные выбросы парниковых газов торфяной промышленности Эстонии завышены

По словам Мартина Кюттима, - члена исследовательской группы, доктора экологии Таллиннского университета - текущий расчет выбросов парниковых газов при использовании торфа неточно описывает процессы распада торфа, в результате чего расчетные выбросы значительно завышены. „Если брать за основу процессы, происходящие в природе, то есть основания предполагать, что и применяя предварительно задекларированные выбросы парниковых газов при использовании садового торфа, мы продолжаем показывать объем этих выборов в государственной статистике также завышенным, чем они есть на самом деле. В настоящее время садовый торф методически учитывается также, как и топочный торф, при использовании которого содержащийся в нем углерод полностью выбрасывается, но это, в целом, нельзя отнести к садовому торфу. Во второй части исследования мы сосредоточимся на поиске возможностей для сокращения выбросов. Но, прежде чем вносить соответствующие технологические инновации и актуальные изменения в практику использования сырья, необходимо лучше понять динамику выбросов. Только после этого можно будет предложить решения, которые могут привести к сокращению выбросов или же даже избегать их“.

По словам исполнительного руководителя Союз торфодобывающих и торфоперерабатывающих предприятий Эстонии Эрки Нийтлаана, сокращение углеродных выбросов и уточнение данных в данной сфере имеет большое значение для всей экономики Эстонии - в том числе для торфяной промышленности. По его словам, торфяной сектор готов активно способствовать сокращению углеродных выбросов и уже занимается этим, но эти данные, безусловно, нуждаются в уточнении.

„Наша продукция из торфа используются в основном в садах Европы, но, конечно, и на местном рынке. Кроме того, торф также – но в меньшей степени – используется для отопления, что особенно эффективно облегчает нынешнюю ситуацию, когда не хватает древесной щепы и энергоносители имеют очень высокую стоимость“.