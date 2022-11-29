Ученые обеспокоены: расчетные выбросы парниковых газов торфяной промышленности Эстонии завышены(1)
Ученые Таллиннского университета и Тартуского университета поставили перед собой задачу определить фактический объем выбросов парниковых газов, образуемых в результате деятельности торфяного сектора. Цель исследования, стоимость которого почти 300 000 евро, состоит в том, чтобы выяснить, насколько упрощенный метод расчета Европейского Союза завышает выбросы парниковых газов данного сектора, сообщает Союз торфодобывающих предприятий Эстонии.
По словам Мартина Кюттима, - члена исследовательской группы, доктора экологии Таллиннского университета - текущий расчет выбросов парниковых газов при использовании торфа неточно описывает процессы распада торфа, в результате чего расчетные выбросы значительно завышены. „Если брать за основу процессы, происходящие в природе, то есть основания предполагать, что и применяя предварительно задекларированные выбросы парниковых газов при использовании садового торфа, мы продолжаем показывать объем этих выборов в государственной статистике также завышенным, чем они есть на самом деле. В настоящее время садовый торф методически учитывается также, как и топочный торф, при использовании которого содержащийся в нем углерод полностью выбрасывается, но это, в целом, нельзя отнести к садовому торфу. Во второй части исследования мы сосредоточимся на поиске возможностей для сокращения выбросов. Но, прежде чем вносить соответствующие технологические инновации и актуальные изменения в практику использования сырья, необходимо лучше понять динамику выбросов. Только после этого можно будет предложить решения, которые могут привести к сокращению выбросов или же даже избегать их“.
По словам исполнительного руководителя Союз торфодобывающих и торфоперерабатывающих предприятий Эстонии Эрки Нийтлаана, сокращение углеродных выбросов и уточнение данных в данной сфере имеет большое значение для всей экономики Эстонии - в том числе для торфяной промышленности. По его словам, торфяной сектор готов активно способствовать сокращению углеродных выбросов и уже занимается этим, но эти данные, безусловно, нуждаются в уточнении.
„Наша продукция из торфа используются в основном в садах Европы, но, конечно, и на местном рынке. Кроме того, торф также – но в меньшей степени – используется для отопления, что особенно эффективно облегчает нынешнюю ситуацию, когда не хватает древесной щепы и энергоносители имеют очень высокую стоимость“.
Как отмечает Айн Кулл – профессор физической географии Тартуского университета, руководитель данной исследовательской группы – в ходе этой научной работы планируется описать основные характеристики произведенных из эстонского торфа субстратов, а также области их использования и сопутствующие аспекты – например, запланировано проведение измерения реальных выбросов парниковых газов в садах и в лаборатории, а также химических анализов субстрата, чтобы выяснить скорость фактического снижения содержания углерода в субстратах в период их использования и после него. „Если мы сможем оценить фактический объем эмиссии парниковых газов, возникающих при использовании разной эстонской торфяной продукции для садоводства, то мы сможем разработать концептуальную модель применения торфа по принципам экономики замкнутого цикла. При этом мы направим использованный субстрат в качестве сырья для использования с другой целью таким образом, чтобы не возникало связанных с ним выбросов парниковых газов“, — представил план действий Кулл.
Из-за особенности методики расчетов Евросоюза, в настоящее время данные углеродных выбросов сферы землепользовании и лесного хозяйства (LULUCF) включает в себя и углерод, содержащийся в торфяной продукции, производимой в Эстонии, но поставляемой в другие страны, что существенно искажает нашу статистику, т.к. 95-97% данной продукции экспортируется.
К 2030 году Эстония должна статистически связать 2,5 миллиона тонн эквивалента CO2 в сфере землепользования и лесного хозяйства (LULUCF), что, по словам исполнительного руководителя Союз торфодобывающих и торфоперерабатывающих предприятий Эстонии Эрки Нийтлаана, в нынешних условиях довольно трудно или же вообще невозможно.
Как утверждает Нийтлаан, до сих пор в мире не найдено равноценной альтернативы торфу. „Без торфа многие овощи и декоративные растения вообще невозможно выращивать эффективно. Торф является незаменимым сырьем в садоводстве, и реальность такова, что без него растениеводство не выживет – по крайней мере, в ближайшие несколько десятилетий. Садоводство на основе субстратов значительно эффективнее сельскохозяйственного землепользования“, — добавил он. „В нынешних условиях – т.е. при росте населения, урбанизации, необходимости адаптации к климатическим воздействиям и т. д. – выращивание растений в контролируемых условиях приобретает все большее значение. Это позволяет выращивать овощи в самых разных местах, где их невозможно вырастить естественным путем. В итоге это значительно экономит землю, воду, удобрения, топливо и многие другие ресурсы и, что немаловажно, помогает держать цены под контролем. Свежие продукты должны быть доступны каждому, но, как мы хорошо знаем, проблемы с их доступностью остаются во многих частях мира, и, к сожалению, эта ситуация ухудшается, а не смягчается“.