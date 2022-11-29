Сравнение цен: сколько стоит алкоголь в Финляндии и Эстонии

Тармо Лауринг говорит, что вывоз алкоголя из Эстонии в Финляндию растёт. „В Финляндии налоги на алкоголь гораздо выше, и, если намечается какое-то торжество по случаю какого-то важного события, люди по-прежнему едут сюда за покупками. В основном они покупают пиво и лонгеры, а также крепкий алкоголь и сигареты“, — сказал Лауринг.

„В целом для частных лиц на ввоз алкоголя из Эстонии в Финляндию нет каких-либо существенных ограничений, если товар предназначен для личного пользования, а не для перепродажи. Например, единовременно можно провезти до 90 литров вина, 110 литров пива и до 10 литров крепкого алкоголя, поэтому большинство покупателей, как правило, выходят из магазина с большими тележками“, — пояснил Лауринг.

„В таллиннских магазинках A1000 в последние месяцы количество покупателей, приехавших из Финляндии, значительно увеличилось. Раньше финны приезжали в Эстонию главным образом, чтобы повеселиться и отдохнуть, но теперь их всё больше и больше интересуют также продовольственные магазины“, – добавил Лауринг.

„В Эстонии за последние полгода некоторые товары и некоторые магазины действительно ощутимо стали дороже, но в среднем у нас всё ещё более низкие цены. Разница в пользу финнов, скорее, в тех случаях, когда речь идёт о скидках на одежду и бытовую технику, которые по ту сторону залива гораздо больше, чем здесь“, — сказал Лауринг.



