Из-за недоступности общественного пространства государство теряет в налогах 47 млн евро ежегодно

„Почти 70% получателей услуг по уходу на дому пользуются ими только из-за недоступности общественного транспорта, многие нуждаются во вспомогательных услугах, поскольку не могут самостоятельно выбраться из дома. Последнее особенно проблематично в больших многоквартирных домах, – сказала Лили Тири , советник отдела социального обеспечения и интеграции Министерства социальных дел. – Скорее всего, сразу же мы не сможем сделать физическую среду настолько доступной, чтобы полностью отпала необходимость компенсировать возникающие препятствия социальными услугами. Но нужно продолжать адаптацию домов, которую государство начало четыре года. В рамках этого проекта самоуправления получили более девяти миллионов евро для переоборудования 2300 домов. В этом проекте я вижу и дополнительную пользу – так органы местного самоуправления получат больше информации о проблемах людей с особыми потребностями, о доступности жилой недвижимости, расположенной на их территории. Так что организация работ по переоборудованию домов, безусловно, принесла огромную пользу“.

„Люди должны иметь возможность самостоятельно передвигаться – это вопрос достоинства и самодостаточности, у них должна быть возможность ходить на работу, получать доход и принимать участие в общественной жизни. Об этом должны задумываться все специалисты, создающие городское пространство, развивающие объекты недвижимости и организующие различные услуги, – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало . – Мы знаем, что когда речь идет о социальных услугах, потребности часто превышают финансовые возможности государства и органов местного самоуправления, но в то же время мы вынуждены инвестировать миллионы в услуги, которые компенсируют плохо продуманную среду, теряются значительные налоговые поступления, которые можно было бы направить на то, чтобы помочь людям более эффективным способом“.

По словам Кристийны Олл, партнера Civitta Eesti, анализ проводился для того, чтобы понять, в какой степени недоступную среду обитания необходимо компенсировать различными пособиями, услугами и льготами, какие действия следует профинансировать в первую очередь. „Результаты анализа помогут решить, в каких сферах можно облегчить повседневную жизнь людей, решив вопрос с доступностью физической среды. При этом важно понимать, что есть определенные ситуации, когда развитие среды не способно заменить услугу. Например, в случае проблем с душевным здоровьем“, – добавила Олли.

Авторы анализа также дают рекомендации по улучшению доступности среда в разных сферах. Например: низкопольные автобусы с автоматическими пандусами, уточнение требований к остановкам общественного транспорта в связи с использованием тактильной разметки тротуара и контрастной разметки, обязательный план развития безбарьерной среды в каждом самоуправлении, наличие квалифицированных специалистов в сфере обеспечения доступности среды, использование современных лифтов и лифтового доступа при входе в здание. Как положительный пример в анализе отмечена доступность Таллиннской информационной системы LIPS .

Государство и самоуправления обязаны обеспечивать среду и услуги, необходимые для повседневной жизни людей. То, что предлагается сейчас, не обеспечивает равной доступности всех целевых групп. Недоступная среда влияет на жизнь пожилых людей, родителей маленьких детей, людей с недостатками здоровья и на людей всех возрастов с ограниченной активностью из-за временных проблем со здоровьем.

В сентябре 2019 года по решению правительства Республики была создана рабочая группа по вопросам доступности. Специалисты проработали основные вопросы, связанные с доступностью жизненной среды. В финальном отчете приведены политические решения и направления для развития, выполнение которых в течение ближайших десяти лет позволит приблизится к созданию общества, в котором публичное пространство и услуги будут доступны все людям. Предложения не включают в себя мероприятия по крупномасштабной реконструкции существующей физической среды, соответствующие действия должны быть запланированы всеми министерствами в подведомственных им сферах. Принципы доступности и универсального дизайна должны стать естественным элементом всех областей политики, а государственный сектор должен стать примером. Кроме того, необходимо вести просветительскую работу, чтобы повысить информированность о проблемах и их решениях во всем обществе.