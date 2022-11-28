КАРТА | Перепись населения: у жителей Эстонии стало больше проблем со здоровьем

Самое крепкое здоровье у жителей Харьюмаа: продолжительные проблемы со здоровьем согласно оценкам есть у 27% населения этого уезда. Это почти на 6 п. п. меньше, чем среднее значение по Эстонии. Однако по сравнению с 2011 годом этот показатель все же немного увеличился и в Харьюмаа (2011 г. — 25%).

Наибольшая доля людей, имеющих продолжительные проблемы со здоровьем, наблюдается в Пылваском и Ида-Вируском уездах, где их по 42%, что почти на 9 п. п. больше среднего показателя по Эстонии (33%). Эти же показатели были на том же уровне и во время прошлой переписи (в Пылвамаа — 43%, в Ида-Вирумаа — 39%).

Подобная последовательность наблюдается также при рассмотрении доли тех людей, которые ограничены в повседневной деятельности ввиду проблем со здоровьем. Самым высоким этот показатель является в Пылвамаа, где 42% жителей чувствуют себя ограниченными ввиду состояния здоровья, далее следуют Вырумаа (37%), Валгамаа (36%) и Ида-Вирумаа (36%); Меньше всего людей, испытывающих ограничения ввиду проблем со здоровьем, наблюдается в Харьюмаа (22%).

„Здесь просматривается четкая и логичная тенденция — в регионах со стареющим населением доля людей с продолжительными проблемами со здоровьем также больше. Наименьшая доля людей, испытывающих продолжительные проблемы со здоровьем, наблюдается в волости Раэ (20%), где средний возраст жителей составляет 33 года. Наибольшая соответствующая доля людей проживает в волости Ряпина (46%), где средний возраст населения выше на 14 лет (47 лет)“, — объяснила Лийна Осила.

Лица с высшим образованием имеют меньше всего проблем со здоровьем

Результаты переписи подтверждают выявленную в предыдущих исследованиях взаимосвязь между уровнем образования и состоянием здоровья. „При рассмотрении взаимосвязи уровня образования со здоровьем человека выясняется, что меньше всего людей, имеющих продолжительную болезнь или проблему со здоровьем, наблюдается среди лиц с высшим образованием“, — отметила Лийна Осила.

Среди имеющих высшее образование проблема со здоровьем есть у 34%, при этом 27% чувствуют себя ввиду этого ограниченными в повседневной деятельности. В случае лиц со средним образованием продолжительную проблему со здоровьем отметили 39%, при этом треть из них ограничена в повседневной деятельности (33%). Среди лиц с основным образованием проблему со здоровьем имеет 40% и в повседневной деятельности ввиду состояния здоровья ограничены 36%.

Информация о состоянии здоровья была собрана в ходе опроса переписи населения и жилых помещений, который проходил с конца 2021 года до начала 2022 года. В частности, задавали вопрос о том, имеет ли лицо какую-либо продолжительную болезнь или проблему со здоровьем, а также в какой степени за последние 6 месяцев оно было ограничено в какой-либо обычной повседневной деятельности. Действовавшие в обществе ограничения, обусловленные COVID-19, здесь не учитывались. Продолжительными считают такие болезни или проблемы со здоровьем, которые длились по меньшей мере 6 месяцев или предположительно будут иметь место не менее 6 месяцев. Подразумевается как физическое, так и психическое здоровье. В ходе переписи населения информацию о сути проблемы со здоровьем не собирали.

В исследовании участвовало около половины всего населения Эстонии, и при расчете распределений учитывались также те люди, которые на вопрос не отвечали. Цель исследования заключалась в получении оценок на заданные вопросы. Более подробное описание опроса можно найти в документе методики .



